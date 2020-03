Chuck Norris cumple 80 años entre memes y leyendas: este es el origen de su “divinidad”

Un 10 de marzo de 1940 nació el artista marcial y actor Carlos Ray Norris, más conocido por su nombre artístico Chuck Norris. Celebrar su cumpleaños número 80 es infructuoso, ya que según nos dice el mito de internet, Chuck nunca envejece porque somete al tiempo a punta de patadas voladoras.

EL NACIMIENTO DEL HOMBRE

Campeón mundial de karate, veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cinturón negro en diversas disciplinas y estrella de acción en los 70 y los 80, Norris ha participado en una treintena de películas a lo largo de su carrera, así como una veintena de series de televisión. Sin embargo, para las nuevas generaciones Norris es más conocido por la serie de bromas disfrazadas de hechos sobre las capacidades mitológicas de la estrella de cine, como la ocasión en que Chuck Norris fue mordido por una cobra, y después de cinco días de dolor increíble... la cobra murió.

Norris apareció por primera vez en la pantalla grande en la película de espías “Las demoledoras” (título original “The Wrecking Crew”) (1969), aunque fue lanzado al estrellato con su aparición en la cinta hongkonesa “El regreso del dragón” (1972), donde famosamente enfrentó a Bruce Lee debajo del Coliseo romano.

Pero quizás su papel más icónico fue el que desempeñó en “Walker, Texas Ranger” (“Walker, Ranger de Texas” en español) como Cordell Walker, un oficial de ley del referido estado que protegía la paz enfrentándose usualmente a criminales comunes, pero también a terroristas, osos grizzly y malignos espíritus. Adicionalmente, también hay episodios donde Walker viaja en el tiempo, evita el robo de un láser y ayuda un niño con poderes psíquicos.

Producida entre 1993 y el 2001, la gran popularidad la serie llevó a que esta siguiera siendo emitida años después, manteniendo vigente la imagen de Chuck Norris a mediados del nuevo milenio. Pero a pesar de que la leyenda de Norris parece insinuar que fue él el autor de todo en el universo, fueron otros dos nombres los que dieron inicio a las bromas que le han dado la inmortalidad: Vin Diesel e Ian Spector.

EL NACIMIENTO DE LA LEYENDA

Era el 2005 y Diesel acababa de protagonizar una comedia titulada “The Pacifier” (“Una niñera a prueba de balas” en Latinoamérica) para Walt Disney Pictures. A pesar de que recaudó US$198 millones en taquillas, la cinta convirtió a la estrella de acción en el objeto de burlas en la web, incluyendo en los foros del sitio web cómico Something Awful. Una de las bromas era atribuir facultades intelectuales y físicas sobrehumanas al actor de “Rápidos y furiosos” en un formato que le parecerá conocido a los expertos de Chuck Norris.

Entra aquí el desarrollador web Ian Spector, entonces un estudiante universitario, quien supo aprovechar el momento creando un sitio web que generaba frases aleatorias sobre el intérprete titulado "Vin Diesel Facts" ("Hechos de Vin Diesel"). Pero como todas las modas en el internet, esta tuvo fecha de caducidad y los usuarios del foro se cansaron de burlarse de Diesel. Necesitaban de un nuevo objeto de 'culto'.

“Puse una encuesta en el sitio dejando a los visitantes la elección de hacia quién nos deberíamos expandir”, dijo Spector en comunicación con el Daily Dot en 2017. “Había una docena de opciones para elegir. Más personas votaron por Chuck Norris que cualquier otra opción”.

Además de la popularidad del actor, entonces sexagenario, había otro factor que podría haber contribuido a la elección de Norris. A finales del 2004, la cadena de televisión NBC y la transnacional francesa Vivendi se habían fusionado, creando NBCUniversal y juntando las propiedades de ambas compañías, incluyendo “Walker, Texas Ranger” del canal USA Network. En ‘celebración’ a la unión, el comediante y conductor de ‘late night’ Conan O’Brien había inaugurado en su programa - emitido por NBC- la ‘palanca de Walker, Texas Ranger’, ya que ahora podía utilizar fragmentos del programa sin tener que pagar los derechos.

Sean cuales fueran los factores, para inicios del 2006 la página "Chuck Norris Facts" ("Hechos de Chuck Norris") tenía más de 20 millones de páginas vistas mensuales -todo un éxito en aquella época- convirtiendo al artista marcial en un fenómeno global.

CHUCK QUIERE SU TAJADA

En 2007 Spector publicaría el libro “The Truth About Chuck Norris: 400 facts about the World Greatest Human” (“La verdad sobre Chuck Norris: 400 hechos sobre el humano más grande del planeta”), publicación que conllevaría a una demanda por parte del actor por “explotar sin autorización del nombre y apariencia del actor con fines comerciales”, aunque esta terminaría siendo retirada por el mismo un año más tarde.

Norris publicaría su propia versión en el 2009 -junto a Todd DuBord- titulada “The Official Chuck Norris Fact Book: 101 of Chuck’s Favorite Facts and Stories” (“El libro de hechos oficial de Chuck Norris: 101 de las historias y hechos favoritos de Chuck”), donde el personaje titular del libro comparte anécdotas y reflexiones en torno a sus frases favoritas. “En estos tiempos difíciles, creo que todos necesitamos de una buena risa. Es por eso que decidí que era tiempo para escribir este libro”, señala el propio Norris en la introducción de su libro.

En una columna con WND, Norris explayó sobre qué pensaba sobre la mitología que se ha creado a su alrededor: “Algunos (de los hechos) son graciosos. Otros son demasiado fabulosos. Y la mayoría solo promocionan diversión sin problemas y risas (pero ten cuidado si vas a buscar ‘Hechos sobre Chuck Norris’ en el Internet, porque algunos no son para niños”.

Norris anunció su retiro en 2018, declarando que se dedicaría de lleno al cuidado de su esposa Gena O’Kelley, quien desde el 2013 sufre de debilitantes complicaciones médicas tras una presunta negligencia durante una resonancia magnética. Pero a pesar de afirmar que estaría alejado de las pantallas, recientemente se difundió que Norris aparecería en el episodio final de la serie “Hawaii Five-O”. Mientras tanto, su icónico rol de “Walker, Texas Ranger” pasará a otras manos con un remake protagonizado por Jared Padalecki (“Supernatural”), trayendo al personaje que lo inmortalizó a nuevas generaciones. Es como dice el refrán: Chuck Norris no se retira, solo se queda sin traseros para patear. Y siempre hay más traseros que patear.