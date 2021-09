Cinco consejos de cuidado que deberías respetar en perros mayores

“Un perrito es considerado anciano desde los siete años en promedio”, explica la veterinaria Samantha Gallo de Villa Mascota Veterinaria. La experta recalca que esto también depende del tamaño y la raza del animal.

“En las razas pequeñas, recién a los nueve años se les empieza a considerar seniles. Pero hay algunas excepciones a la regla, como los famosos ‘bulldogs ingleses’: reciben tanta manipulación genética, que uno de sus grandes problemas es la baja expectativa de vida, que en promedio es seis años”, añade.

¿Qué cambios físicos y de comportamiento aparecen en esta etapa?

Gallo resalta que la aparición de canas -en el hocico y la cara- es uno de los cambios físicos más evidentes, así como la pérdida de elasticidad de la piel. “Se puede ver que las mamas y los testículos se cuelgan un poco más”, dice. Un aspecto que también sale a la luz en esta edad es el cuidado dental de la mascota. “Lamentablemente, hay propietarios que no le prestan atención a la higiene bucal: podemos reconocer a un perro anciano por abundante sarro, placa dental con gingivitis y hasta dientes flojos”, revela.

En relación a los ojos, los canes más viejitos empiezan a tenerlos más opacos, así como a evidenciar cataratas (nubosidades nacaradas en el fondo de los ojos), mientras que otros comienzan a desarrollar ojo seco. “En esta situación, necesitan gotas de lágrimas artificiales de por vida”. Con la edad, a muchos también les empiezan a salir manchas en la piel. “Tienden a tener oscurecimientos en algunas zonas o ‘lunares’, que son más notorios en la pancita porque es la zona sin pelo que podemos apreciar con más facilidad”, agrega.

Sobre su comportamiento, Gallo revela que les empiezan a doler las articulaciones, así que se vuelven un poco más lentos y sedentarios. “Ya no son tan ágiles como lo eran cuando eran jóvenes…”, continúa. Teniendo en cuenta que, cuando un perro es anciano comienzan a aparecer nuevos problemas de salud, decidimos resolver cinco dudas específicas con la veterinaria.

Foto retomada de redes sociales.

1. ¿Qué cambios físicos y de comportamiento no son normales?

“Los cambios de edad no son normales cuando causan dolor, incomodidad o incapacidad para vivir con normalidad”, enfatiza la especialista. “Por ejemplo, los perros también desarrollan una demencia senil llamada disfunción cognitiva: se desubican, lloran, aúllan sin motivo en su propia casa, no ubican sus platos de agua y comida, etc.”.

La doctora Gallo resalta la importancia de acudir a una veterinaria para identificar si un cambio físico o de comportamiento es propio de la edad o el inicio de un padecimiento que requiere de un tratamiento específico. Además, pide no descuidar la higiene bucal de nuestra mascota. “Por más que sea común, no está bien que tengan exceso de sarro, dientes flojos e infección en las encías. Eso les provoca dolor para comer y les resta calidad de vida”.

2. ¿Se debe modificar la alimentación de nuestra mascota si es anciana?

“¡Por supuesto! Los alimentos se dividen en alimentos para cachorros (0-1 año), perros adultos (1 a 6 años) y perros ‘senior’ (7 años a más). La diferencia entre estos alimentos es el porcentaje de proteínas y carbohidratos que brindan”, señala.

Si bien varias personas consideran que la comida senior tiene una textura más suave, la diferencia radica en los ingredientes. “A esa edad empiezan a presentar problemas renales, hepáticos y cardíacos. Hay minerales que se recomienda dar en menor cantidad y otros en mayor. Los alimentos ‘senior’ ofrecen ese correcto balance”, explica.

3. ¿Los paseos y las caminatas deben ser más cortos?

Para Gallo, la rutina física de nuestra mascota no debería verse modificada, ya que si no tiene suficiente actividad podría acumular grasas y engordar, lo que a la larga desencadenaría problemas de articulaciones.

“Los únicos casos en los que se restringe o disminuye el ejercicio es si tuviera un diagnóstico de hernia, artrosis moderada, displasia de cadera, etc. Pero eso no significa que no van a salir a caminar sino que deberían disminuir su actividad física y en todos los casos recomiendo evitar escaleras y saltos de camas o muebles; pues empieza a dolerles la columna por esta clase de actividades”.

4. ¿Con cuánta periodicidad debe asistir un perro al veterinario cuando ya es anciano?

“El mínimo ideal son dos consultas al año desde que un perro ya se considera adulto mayor. Pero no deberían ser solamente consultas, sino también exámenes, ya que los perros no hablan y hay una infinidad de perros que juegan y corren y ‘de la noche a la mañana’ tienen tumores, cáncer, insuficiencia cardiaca, etc.”, afirma Gallo.

5. ¿Debería darle a mi perro suplementos y/o medicinas?

“Definitivamente hay muchas vitaminas y suplementos que ayudan a la piel, pelo, ligamentos, huesos, articulaciones, metabolismo, etc. Para hacer una recomendación, es ideal una evaluación previa de la mascota tanto físicamente como con exámenes -por lo menos de sangre- para determinar qué suplementos y/o medicinas son los más adecuados para su caso”, recalca Gallo.