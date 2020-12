Cinco cosas que no sabías sobre la vida de Brad Pitt

Este viernes es el cumpleaños número 57 de la super estrella de Holywood, William Bradley Pitt, conocido como Brad Pitt. El actor nació un 18 de diciembre pero de 1963 en Oklahoma, Estados Unidos.

Su película más reciente es "Once Upon A Time In Hollywood", la cual protagonizó junto a Leonardo Di Caprio y es dirigida por Quentin Tarantino. Por su papel de Cliff Booth recibió una nominación como Mejor Actor de Reparto en los Golden Globes 2020 y en los SAG Awards.

Probablemente no conocías estos detalles sobre la vida de Brad Pitt:

Rechazó un papel en "Apolo 13"

Según el sitio Spoiler Bolavip, Ron Howard, director de "Apolo 13" le ofreció a Brad ser uno de los protagonistas del film en 1995.

Sin embargo, Brad lo rechazó para poder actuar en "Seven", conocida en Latinoamérica como "Pecados Capitales".

Otra curiosidad es que ambas películas estuvieron nominadas a los Premios Oscar en la categoría Mejor Edición. Pero la ganadora fue Apolo 13.

Tuvo una acosadora

Brad Pitt vivió, en 1999, una mala experiencia con una fanática, o mejor dicho una acosadora.

El sitio afirma que, el 7 de enero de ese año, el actor recibió una visita no esperada en su casa de Hollywood. A la medianoche, la joven de 19 años, Athena Rolando se escabullió por su ventana e irrumpió su casa.

Se metió en una de sus habitaciones y se vistió con su ropa y pasaron 10 horas hasta que alguien pudo notar su presencia, según el relato del medio.

Desde ese momento, fue detenida y condenada a no poder contactar nunca más al actor de ninguna forma y por 3 años estar a un minimo de 150 metros de distancia de él.

Prohibir la entrada a China

Seguramente no sabías que el gobierno Republicano de China le prohibió a Brad Pitt la entrada a su país en 1997 por haber protagonizado la película "Siete años en el Tibet".

La película nominada a un Globo de Oro esta basada en la historia real de Heinrich Harrer, un alpinista austriaco que conoce al Dalai Lama cuando el Tibet es tomado por China.

Su primer protagonico fue borrado

La primera película en la que Brad fue protagonista es "The Dark Side of the Sun". Fue filmada en Yugoslavia en 1988. Cuando termino el rodaje, estalló una guerra civil en la ciudad y el equipo de producción perdió todas las cintas de grabación.

Recién en 1996, fueron recuperadas y devueltas al productor. De forma imitada el largometraje se vendió en formato de video. Sin embargo, la película nunca pudo estrenarse en el cine.

Pitt fue botarga

En una entrevista con Ellen DeGeneres, la conductora mencionó que antes de ser el protagonista de películas como Troya, Brad Pitt fue extra en diferentes producciones, pero que al mismo tiempo que realizaba esto el actor trabajo como botarga en un restaurante.

Brad Pitt confirmó que era verdad y que no se trataba de ningún rumor como creía Ellen. “Sí, lo fui para en la apertura del local en las calles de Sunset y La Brea. Un hombre tiene que comer”