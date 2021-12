Comer 12 uvas en Año Nuevo ¿De dónde viene esta tradición y qué significa?

La tradición de comer 12 uvas exactamente a las 12 de la noche del 31 del diciembre llegó a América Latina desde España. Sin embargo, también es una tradición que se repite en países europeos como Alemania o Francia. La relevancia de estos países en la tradición es porque producían uvas en exceso y sus derivados, como el vino, eran altamente consumidos.

Foto: LPG/J. Carbajal

Origen

Según señala un artículo de la BBC retomando datos del libro “España”, del periodista estadounidense Jeff Koehler, existen dos teorías sobre el origen de esta tradición. La primera se remonta al siglo XX, en la década de 1880. Según diarios europeos de la época, la clase burguesa española, buscando imitar a la francesa, comenzó a celebrar Nochevieja comiendo uvas y tomando vino para celebrar el fin de año e introducirse en un nuevo comienzo.



La segunda teoría sitúa el origen en 1909. Ese año, los productores de Alicante, una región al sureste de España, tuvieron una cosecha excedente de uvas blancas de la variedad típica del lugar por lo que se comenzó a comercializar de distintas maneras y para diversas ocasiones. Una de ellas fue el festejo de fin de año.

Significado

La idea de consumir las uvas es que representa los 12 meses de buena suerte y prosperidad para el año entrante y, en España, se acostumbra comer una uva con el sonido de cada campanada de la medianoche.

La creencia refleja diversos beneficios por cada uva que se consume: abundancia, dinero, salud, felicidad, amor, entre otros. Las uvas se pueden adquirir en Europa incluso ya envasadas en latas de 12 unidades. Sin embargo, dado que no es temporada alta de esta fruta en algunos lugares de América Latina, la costumbre se modificó para consumir pasas en vez de uvas.



En El Salvador



Las 12 uvas es uno de los rituales de Año Nuevo más comunes entre los salvadoreños. La diferencia es que, en El Salvador, el ritmo para comerlas no lo marcan las campanadas del reloj, aunque sí se mantiene la costumbre de que sea al filo de la medianoche. Se acostumbra que antes de cada uva se pida un deseo o un propósito para el año entrante.

Foto: LPG/Archivo

¿Cuánto cuesta la libra de uvas?

Hasta 12 libras de uva le encargan a Erika Martínez algunas personas que gustan realizar el "ritual" de las 12 uvas a la medianoche.

Así es que Erika vende más sus uvas en diciembre que en otras épocas de año. "Creo que lo hacen (el ritual) por diversión, aunque algunos puede ser que crean. Es como la costumbre o creencia de algunos, de agarrar una maleta a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre, dicen que es para viajar el próximo año", comentó la comerciante del mercado de Antiguo Cuscatlán.

Foto: LPG/Archivo

"No creo en eso, pero hay gente que sí. Si lo hacen como diversión, como parte de los festejos del 31 qué bien, son costumbres de otros países", comentó otra vendedora de la zona.

"De la Escalón (colonia) para arriba está bien que lo hagan, aquí abajo si uno no trabaja no come, no es cosa de suerte ", opinó Silvia Guerra, quien compraba en dicho mercado algunos productos para la cena de fin de año.

La libra de uva oscila en estos momentos entre los $2.50 y los $3.00 dólares, en mercados, aunque en supermercados o en otro tipo de negocios puede variar.

El Salvador importa uva americana, peruana y chilena y, según las comerciantes, cada una es diferente en sabor, color y textura.