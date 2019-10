Cómo la actriz Bella Thorne tuvo que lidiar en público con su sexualidad

Getty Images Bella Thorne emepezó trabajando como actriz en una película del canal de Disney.

A principios de esta semana, la exactriz de Disney que se convirtió en directora de porno, Bella Thorne, anunció que trabajaría junto al sitio Pornhub para evitar que se publiquen videos de "pornovenganza". Esta es la historia detrás del anuncio.

Bella Thorne empieza a llorar.

Uno de sus perros, Ma, un pastor australiano, se le acerca corriendo a sus pies demostrando su preocupación.

Hablamos de cuando te tratan de "ligera", de la depresión, del matoneo en las redes sociales, y de cómo se convirtió en una de las actrices más utilizadas en videos falsos (conocidos como deepfake ) en los los que superponen tu cara. En su caso, ha sucedido en miles de videos falsos de pornografía.

"El solo hablar del mundo en estos términos me da mucha tristeza", dice. "Me hace odiarlo".

Pero nada de esto es lo que hace que se le escapen las lágrimas.

Fotos desnuda

Estamos sentados en la terraza de su casa alquilada frente al mar en Sudbury, en Ontario, Canadá.

Es una ciudad tranquila, cubierta de hojas de arce en estos meses de otoño, y Thorne está aquí desde hace tres meses filmando "Girl", con Mickey Rourke, una película en la que interpreta a una joven que ha regresado a su adormecida ciudad natal para matar a su abusivo padre.

Este ha sido un año en el que la joven de 22 años le reveló su alma al mundo.

Thorne lanzó su primer libro, " The Life Of A Wannabe Mogul: Mental Disarray " , una serie de poemas oscuros y personales que se centran en la desesperación, el aislamiento y la agresión sexual.

Thorne habla del crudo dolor de perder a su padre en un accidente de moto cuando tenía nueve años y su carrera como modelo infantil, de cómo es crecer bajo el foco de la atención pública, y luego ser impulsada para trabajar en una comedia del canal de Disney ("Shake It Up", donde compartió el cartel con Zendaya).

Getty Images Thorne estuvo en Canadá filmando una película con Mickey Rourke, en la que interpreta a una joven que regresa a su adormecida ciudad natal para matar a su abusivo padre.

Y se pregunta si su necesidad de atención romántica tiene que ver con su estilo de vida pansexual, del que tanto se ha escrito.

"¿Fue porque fui abusada toda mi vida o porque estuve expuesta al sexo a una edad tan temprana que lo siento como lo más natural para ofrecer al mundo?".

La antología, en la que deja a propósito palabras con faltas de ortografía, permaneció en la lista de los libros más vendidos de Amazon durante semanas después de su publicación.

Fue durante la emocionalmente agotadora gira de prensa de su libro, en junio de este año, que Bella recibió una gran cantidad de mensajes de texto de un número que no reconoció.

"Estoy saliendo de una entrevista y ya estoy llorando, hablando sobre el libro, y miro mi teléfono y veo varias fotos de mí desnuda", recuerda.

Mirando las fotos íntimas que una vez le envió a un antiguo amante, Bella se quedó estupefacta. Llamó a su agente para pedirle consejo.

Su teléfono volvió a sonar.

Más fotos en toples. Esta vez de algunas de sus amigas famosas.

Era temprano por mañana y estaba en la cama.

En su libro, Bella detalla el abuso sexual que tuvo que soportar de niña -omitiendo la identidad de su abusador- y explica cómo su miedo a que no le creyeran hizo que no reportara el crimen.

Getty Images Thorne lanzó este año su primer libro, "The Life Of A Wannabe Mogul: Mental Disarray", una serie de poemas oscuros y personales que se centran en la desesperación, el aislamiento y la agresión sexual.

Al mirar las fotos en toples, la inundó una conocida sensación de violación.

"Aquí está de nuevo", pensó. "Alguien más que tiene mi vida en sus manos y es capaz de tomar estas decisiones por mí. Aquí está otra vez. Alguien nuevamente forzándome a hacer algo que no quiero hacer cuando se trata de cosas sexuales".

Entonces, tomó una decisión.

Las fotos las publico yo

Usando sus redes sociales -siete millones de seguidores en Twitter, 22 millones en Instagram y 9 millones en Facebook- publicó ella misma las fotos en toples, junto con impresiones de pantallas que mostraban los textos amenazantes que le envió el hacker, y su propio mensaje.

"Estoy publicando esto porque AHORA ES MI DECISIÓN , TU YA NO PUEDES QUITARME NADA".

Fue una decisión polémica.

Whoopi Goldberg , que aparece en el programa de TV estadounidense "The View", criticó a Thorne, no por publicar las fotos, sino por tomárselas, en primer lugar.

"Si eres famosa, no importa qué edad tengas, no te tomas fotos desnuda", dijo Goldberg durante una panel de discusión en su programa.

"Una vez que te tomaste esa foto, va a la nube y está disponible para cualquier hacker que la quiera y, si no sabes eso en 2019, ese es el problema, lo siento".

Getty Images Whoopi Goldberg criticó a Thorne no por publicar sus fotos, sino por, en primer lugar, habérselas tomado.

Thorne le respondió a Goldberg en Instagram, diciendo que sus comentarios habían sido "enfermos y honestamente repugnantes" .

"Me duelen más porque vienen de una mujer que admiro", dice la joven.

"La gente dice: 'No, no, mis niñas nunca hacen eso. Oh no'".

Su mensaje para esta gente es este: "Tu nunca eliges mirar realmente dentro de tu propia casa... Todo el mundo comparte algún tipo de cariño en internet".

Y agrega que avergonzar públicamente a los jóvenes por comportarse de esta manera cuando ya se están sintiendo humillados y vulnerables, puede empujarlos hacia una crisis de salud mental.

"Si se publica una foto de un joven o una joven y se está compartiendo en su escuela, y sienten impulsos suicidas, si miran una entrevista como esta pensarán: 'Oh, ok, me lo merezco'", dice.

Deepfake

Las fotos que publicó de sí misma fueron las primeras fotos genuinas de Bella Thorne en toples que aparecieron en internet.

Sin embargo, hay muchas, y muchos videos sexuales explícitos de Bella Thorne que no son reales.

Son los llamados deepfakes, videos hechos con mucha pericia en los que se superpone su rostro sobre el cuerpo de un actor durante el acto sexual, y se manipula la imagen para que Thorne parezca estar diciendo lo que sea que quieran los creadores de estas imágenes.

Un video particularmente perturbador usa una grabación de audio en la que se escucha a Thorne llorar por su padre muerto, a quien extraña profundamente. Se ve a una mujer masturbándose a la que le añadieron el rotrso de la actriz.

Getty Images Thorne respondió a los comentarios de Goldberg en su cuenta de Instagram.

"Este video está circulando y todos creen que de verdad soy yo", le dice a la BBC. "Y le agregan subtítulos que dicen: '¡Papito! ¡Papito!'".

Desarrolladores de software le explicaron a la BBC que la tecnología para hacer videos deepfake a partir de una sola foto estará disponible para el público en general en menos de un año . Esto es algo que preocupa a Thorne.

"No va a ser usada solamente con tu famoso favorito", dice. "Esto es terreno fértil para la pornografía infantil".

La joven dice además que estos videos pueden ser utilizados como una forma de venganza, chantaje o extorsión contra mujeres jóvenes que, a diferencia de ella, no cuentan con plataformas digitales para exponerlos como falsos.

Sorpresa

Es en este punto que empezamos a hablar sobre el debut de Thorne como directora, con su galardonada película pornográfica "Ella & él", y de repente sucede algo inesperado.

Thorne dice que decidió hacer la película porque cree que la industria necesita más directoras mujeres , para cambiar el tipo de historias sobre la sexualidad femenina.

Getty Images Bella Thorne recibió un premio por su debut como directora de cine de la industria porno. El galardón fue entregado por el sitio para compartir videos para adultos Pornhub.

Le pido entonces sus comentarios sobre una investigación reciente de la BBC que descubrió que Pornhub, el sitio en el que publicó su cinta, ha estado generando ganancias mediante los llamados videos de pornovenganza.

Es evidente que esta es la primera vez que Thorne escucha la historia de la BBC y está visiblemente conmocionada.

"No lo sabía", dice, y de repente, de sus ojos empiezan a caer lágrimas. "Te aferras a cosas y crees que estás haciendo que sean mejor. Trato de ayudar y luego, en un momento..."

Se le quiebra la voz. Le pregunto si quiere añadir algo sobre Pornhub más tarde, cuando tenga tiempo de investigar.

"No quiero ser falsa, así que prefiero que dejes mi primera respuesta".

Se termina la entrevista.

Midgeek, la compañía dueña de Pornhub, le dijo a la BBC: "Tratamos darle a los usuarios un espacio seguro para compartir y consumir contenido. Lo último que queremos es socavar esto permitiendo pornovenganza en nuestros sitios".

De regreso al hotel me llega un texto de la asistente de Thorne, en el que me invita a un evento en el que ella participa llamado "Asegúrate de que tus amigos estén bien" y pensado para combatir el estigma de la depresión.

Es una causa particularmente importante para ella, y una de la que quiere que sus fans -sobre todo los vulnerables- estén enterados.

Tres días más tarde, estoy en el evento, una fiesta en un jardín de Beverly Hills.

"Cuando estaba creciendo, solo había unas pocas personas que sabías que estaban deprimidas o que tenían problemas con la depresión", dice.

"Hoy, (estos problemas) los tiene casi todo el mundo. Tiene que haber una razón para ello, y mi razonamiento es que se debe a crecer con las redes sociales".

Cuando me estoy yendo de la fiesta, una amiga de Thorne nos dice que la joven llamó inmediatamente a Pornhub después de nuestra entrevista, y me dice que estemos pendiente de un anuncio.

https://www.instagram.com/p/B3pkwM1HZEm/?utm_source=ig_web_copy_link

Más tarde esa misma semana, Thorne recibió un premio por su debut como directora de la película "Ella y él" en los premios de Pornhub.

Thorne le agradeció a la industria del cine adulto por aceptar su visión creativa de tener más directoras mujeres en pornografía, y luego envió un mensaje condenando los videos de pornovenganza.

"Estoy trabajando con Pornhub para implementar cambios en el sistema de advertencia de algoritmos, para garantizar la seguridad de todos dentro de nuestra comunidad".

100 mujeres

Bella Thorne está dentro de la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de 2019 seleccionadas por la BBC. Haz clic aquí para ver la lista completa.

