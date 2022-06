Compró una casa y encontró una puerta secreta: lo que descubrió detrás lo dejó sin palabras

Un hombre oriundo de Córdoba, llamado Cristian, compró una vivienda en la localidad de Río Cuarto y encontró una habitación oculta en el exterior. El lugar estaba escondido detrás de unos arbustos y él mostró en TikTok el paso a paso de su investigación, por medio de la cual descubrió la gran cantidad de objetos que se almacenaban allí y hasta el nombre de la propietaria original de la vivienda.

En las redes sociales hay una extensa cantidad de contenidos virales. Dentro de los diversos tipos de imágenes y videos que se comparten día a día, uno de los géneros que se destacan de los demás es el de los misterios. En este caso, un cuarto secreto fue el protagonista en una serie de quince videos.

En la primera grabación, el usuario @crixaliz se grabó en el jardín de su casa, con la intención de compartir el paso a paso de las refacciones que llevaba a cabo. En ese instante, se percató que había una puerta escondida detrás de una pared, pero que no se podía ver por completo debido a que estaba tapada por una enredadera. “No tengo idea hacia donde va”, confió en un principio Cristian.

Poco a poco, comenzó a cortar la planta y se dispuso a ingresar al lugar. “Hay una pieza, pero no sé lo que hay. Es enorme. Me voy a armar de valor y me voy a meter, tengo que saber lo que hay porque es mi casa y tengo que saber lo que tiene”, sostuvo.

A continuación, las imágenes dejan ver al propietario mientras se asoma por la abertura para ver qué hay dentro del misterioso cuarto. Tras este suspenso, en otra parte, Cristian mostró lo que se podía ver con un paneo rápido: varios estantes y cajas, aunque no se llega a observar lo que contenían.

El misterioso contenido compartido por el usuario se volvió viral, hasta el punto de que superó las 13.000.000 de reproducciones. Además, acumuló más de 433.000 likes y superó los 6.000 comentarios. La mayoría de ellos fueron predicciones sobre qué podrían contener las cajas y pedidos para que continuara compartiendo otros clips a la plataforma con esa información.

Finalmente, Cristian accedió y grabó el momento en el que ingresó a la habitación. Ya dentro, descubrió que las cajas tenían una gran cantidad de elementos. En ellas halló varios tipos de libros, como biblias y novelas antiguas del año 1934. Además, en otro sector, había discos de vinilo del año 1979 y papeles indescifrables. Lo más aterrador para él fue el momento en el que visualizó un roedor petrificado, envuelto en una sábana.

Por otra parte, también se encontró una televisión vieja, sillas de madera y muebles sumamente deteriorados. No obstante, en su recorrido descubrió algo revelador: en la pieza había otra puerta más, y cuando la abrió notó que estaba pegada al living de su hogar. En otra filmación, y con la ayuda de Jessica, una de sus amigas, comenzaron a completar todo el recorrido para conocer a fondo la propiedad. Sin embargo, en el medio de su trayecto se asustaron por los ruidos que escucharon en el interior.

Tras superar sus miedos y luego de visualizar todo lo que había en el lugar, Cristian prosiguió con su investigación. No obstante, lo primero que hizo fue cerrar la puerta que daba al patio, ya que según consignó le daba terror que alguien ingrese. Asimismo, descubrió que su propiedad era más grande de lo que se detalló en los documentos cuando hizo la compra.

Para ahondar aún más en el pasado de la casa, recorrió el barrio para preguntarles a los vecinos toda la información que podían brindarle sobre su casa: quiénes eran los dueños anteriores y si sucedió algo peculiar en alguna época. El primer hombre con el que conversó, le dijo que lo que se dice en el lugar es que “el hogar está embrujado”. Luego, una chica le dio un nombre: Adelia, una mujer que vivía ahí, pero que tuvo una historia difícil tras sufrir quemaduras en un incendio. En tanto, otra señora también le nombró a la misma persona.

Finalmente, al volver a su hogar, y luego de leer algunos libros, descubrió un nombre: Adelina Zárate. Tal y como la nombraron los vecinos, el nombre de la mujer estaba escrito en una hoja y también sus iniciales grabadas en la puerta de una habitación.

La palabra del protagonista de la historia tras el hallazgo

En diálogo con LA NACION, Cristian aportó más detalles de la historia. En principio, explicó que el 1° de mayo concretamente comenzó a vivir en ese lugar. “Supuestamente vivía un anciano, que estuvo ahí hace cinco o seis años. Eso me dijo el señor que me la vendió, que vive en las sierras y que viajó solo para vender la casa. Sin embargo, los vecinos me dijeron que no lo recuerdan”.

En cuanto a las sensaciones que le generó su descubrimiento, Cristian expresó: “Yo siempre hacía videos para YouTube y TikTok, por lo general con poco éxito. Cuando hice lo de la puerta que encontré, estaba algo asustado pero a la vez súper feliz, dado a qué el video se hizo muy viral. Luego continúe subiendo historias porque la gente quedó enloquecida. Ahora con tantas cosas que encontré, ya no me divierte tanto”, admitió.

Sobre los elementos que halló, detalló: “Hay muchos objetos muy antiguos y otros que tienen pinta de ser más modernos. En la habitación secreta había unos cuernos, una cámara de fotos antigua, un sillón antiguo, libros muy viejos… En fin, todo era muy raro”.

Consultado sobre su reacción después de observar todas las cosas que había dentro de la habitación oculta, el propietario de la vivienda explicó: “Ya limpié todo en ese sector, hice piso nuevo incluso y quiero poner un taller para trabajar con madera. También vino un cura la semana pasada y mis seguidores me dicen de hacer otros rituales, como llamar a curanderos, pero no estoy tan seguro. Eso me da miedo”.

En cuanto a sus expectativas, Cristian busca desentramar la historia y finalmente averiguar si pasó algo tenebroso en la propiedad, que desde hace más de un mes se convirtió en su hogar. Asimismo, sus clips siguen recibiendo miles de comentarios por parte de usuarios que lo acompañan en la resolución de este gran misterio.