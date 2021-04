Concierto virtual de 2 días es revivido a través de un photobook de BTS

Casi 1 millón de personas alrededor del mundo asisitieron al concierto virtual “Map of the Soul ON:E” de BTS en octubre de 2020. Hoy, el grupo de K-pop está listo para volver a ver esos recuerdos en su nuevo libro de fotos.

El pasado martes, BTS compartió cortes de su photobook (libro de fotos) conceptual Map of the Soul ON:E y además un vídeo de 49 segundos en el que los siete miembros de BTS se unen bajo una lluvia de confeti mientras la letra de "We Are Bulletproof: The Eternal", con la letra "Yeah we are not seven, with you" se unen al cierre.

Su concierto virtual que duró dos días y que dio a los asistentes impresionantes listas de canciones de 23 temas, atrajo a un total de 993.000 espectadores de 191 países, según un comunicado posterior al concierto.

Además, se sabe que "Kiswe Powers BTS' Innovative Virtual Concert 'Map of the Soul ON:E'" está nominado en la categoría de música, general (virtual y a distancia) en los premios Webby 2021.

"El concierto atravesó innumerables emociones. Nuestra primera marcha comenzó con siete chicos que se reunieron por un pequeño sueño. Y juntos, marcharemos para siempre, cada uno de nosotros agitando banderas de varios colores y cantando diferentes historias en diferentes idiomas. BTS no es una historia de sólo siete, sino que se trata de ti, de mí y de todos", escribió el septeto en su declaración posterior al concierto.

Mira el avance oficial de BTS para su libro de fotos conceptual "Map of the Soul ON:E" a continuación: