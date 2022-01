Consejos para migrar a otro país con poco dinero

Si en sus propósitos de 2022 tiene incluido migrar a otro país pero tiene poco dinero para hacerlo, estos son algunos consejos del portal "Trabajar por el mundo" que le pueden servir antes de tomar la decisión.

Lo primero que hay que tener en cuenta es definir el destino a donde se quiere llegar. "No todos (tienen) los mismos objetivos, ni la misma cantidad de ahorros, ni hablan los mismos idiomas, ni cuentan con las mismas habilidades, por lo tanto, esta es una decisión que nadie más puede tomar por usted", aseguran.

Debido a lo anterior, y si no tiene muchos recursos, es importante que indague sobre el salario mínimo que pagan en el país que desea y cuánto es el costo de vida (vivienda, alimentación, servicios y transporte).

Realizar ese presupuesto le servirá para saber cuánto le valdrá lo básico al momento de llegar y cuánto podrá recibir en caso de que consiga un trabajo.

¿Cuánto tiempo piensa irse?

Es otra de las preguntas claves. "Es bastante común tener la idea de que mudarse al extranjero es un paso rotundo en la vida, en donde una vez que lo hace, ya no hay vuelta atrás; sin embargo, no tiene por qué transformarse en una decisión permanente si no está seguro", dice el portal.

Asimismo, expone que tener el tiempo claro hace "más fácil dar en el blanco con un plan de acción a seguir".

¿De dónde saldrá el dinero para vivir?

Aquí ya llegamos al punto económico. 'Trabajar por el mundo' explica que "contar con un plan para, una vez que esté en el destino, generar continuamente ingresos que te permitan gozar de estabilidad, es fundamental para dar este paso aún con pocos ahorros".

Estas son las alternativas que puede probar:

Trabajar de forma remota: este es un gran salvavidas, especialmente si quiere conocer el destino y viajar por las diversas ciudades del país que visite. Además, esta opción le permitirá tener algo de dinero y es la principal recomendación del portal, pues "son muchas las habilidades que puede aprovechar para transitar por el camino del teletrabajo, algunas para las cuales no necesita demasiada formación previa".

Buscar una práctica paga: esta opción es buena para quienes están en la universidad y planean irse a otro país. "Existen varios programas de prácticas que cubren gastos de viaje, hospedaje, alimentación y seguro, así como portales web que lo ayudarán a ubicar estas ofertas por país", afirman.

Aplicar a una beca: es la mejor alternativa para quien esté estudiando y pueda calificar a alguna convocatoria, pues "hoy en día existen demasiados programas de becas como para quedarse solo en las ganas de aplicar a alguno".

Voluntariado: esta opción es perfecta para quien planea quedarse un tiempo prolongado en su destino y si desea realizar un extenso intercambio cultural. "Por lo general, podrá acceder a muchos programas que ofrecerán beneficios como alojamiento, alimentación y en otros casos hasta gastos de viaje y seguro médico, a cambio de que preste sus habilidades para contribuir a diversas causas sociales de su interés", asegura el portal.

Economía colaborativa: algunos también la conocen como 'mochilear'. En este caso, si usted no tiene mucho dinero ahorrado ni planea quedarse mucho tiempo, lo que puede hacer es intercambiar la estadía por enseñar algún idioma, "compartir conocimientos culturales, cubrir tareas básicas del hogar, cuidar casas, mascotas, servir en granjas, etc…".

Consejos finales

Es recomendable que hable con algún amigo, familiar o conocido que ya haya vivido o conozca el lugar al que usted va a ir. Esto es útil para "familiarizarse con los sitios más económicos para vivir o dónde comprar gastando menos dinero".

Y para terminar, es importante que tenga presente que lo mejor es intentar llevar un estilo de vida minimalista para evitar gastos innecesarios. "Mudarse al extranjero sin tanto dinero implica soltar muchos lujos o “caprichos” que tal vez en su país sí podía permitirse", dicen.

"Cuando se muda a otro país, no siempre todo es color de rosa (...) Sin embargo, si logra abrazar el minimalismo como estilo de vida, al menos durante su periodo fuera, y aprende a valorar lo necesario en el momento por encima de cualquier otra cosa, podrá conectar de forma más cercana con esos aspectos de vivir y conocer un nuevo país que no tienen precio", concluye el portal.