Cristiano Ronaldo habla tras homenaje de Liverpool por la muerte de su hijo

Cristiano Ronaldo agradeció este jueves el gesto de solidaridad que le brindaron los hinchas del Liverpool, el pasado martes, en Anfield, por la muerte de uno de sus hijos que esperaba con su esposa Georgina Rodríguez.

"Un mundo... Un deporte... Una familia global... Gracias Anfield. Yo y mi familia no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión", escribió el astro luso en su cuenta de Instagram.

La publicación incluye un vídeo del minuto de aplausos que le dedicó Anfield a Ronaldo durante el partido de la liga inglesa que enfrentó a su equipo, el Manchester United, ante un rival histórico como el Liverpool.

En el minuto 7, con 1-0 a favor de los locales, gracias a un tanto a los cuatro minutos del colombiano Luis Díaz, la gente se levantó de sus asientos y comenzó a aplaudir a Cristiano, que no participó en el partido. Al mismo tiempo, mientras otros aficionados mostraban al aire la camiseta del luso, buena parte de Anfield comenzó a corear el "You'll Never Wal Alone", el emocionante himno de los 'reds'.