La piña es conocida por su sabor dulce y fresco, ideal para los días de calor. Puedes comerla en cubos y rebanadas, en una ensalada de frutas, tomarla en bebidas naturales o usarla como complemento para ciertos platillos con carne, si quieres darles un toque tropical.

Sin embargo, la versatilidad no es su única ventaja. Sus beneficios para la salud también la vuelven una opción adecuada si necesitas más frutas dentro de tu alimentación. Desde sus efectos para la digestión hasta su impacto en el sistema inmune, la piña te mantendrá saludable en todo momento.

Aquí te contamos cuáles son las propiedades curativas de la piña.

Posee antioxidantes

Esta fruta tropical es una fuente rica en antioxidantes conocidos como flavonoides y ácidos fenólicos, asegura la revista científica Molecules. En el caso particular de la piña, estos compuestos están ligados, volviéndolos resistentes a condiciones severas dentro del organismo y prolongando sus beneficios para tu salud.

Según la Universidad de Michigan, los antioxidantes de la piña combaten los efectos de los radicales libres en el cuerpo y previenen diversos padecimientos degenerativos; por ejemplo, la obesidad, la diabetes, complicaciones cardíacas, enfermedad de Alzheimer, lupus, problemas oculares y ciertos tipos de cáncer.

Facilita la digestión

La piña es la única fruta con bromelina, una enzima que ayuda a la descomposición de proteínas, convirtiéndolas en aminoácidos y péptidos que pueden absorberse con facilidad en el intestino delgado, indica un estudio de Biotechnology Research International.

Debido a este proceso, la bromelina favorece una buena digestión, especialmente en personas con insuficiencia pancreática. De acuerdo con la Fundación Española del Aparato Digestivo, esta enfermedad conlleva una falta de producción y síntesis de enzimas digestivas por parte del páncreas; sus síntomas son gases, hinchazón, dolor abdominal, fatiga, diarrea y pérdida de peso por deficiencia de nutrientes.

Asimismo, la bromelina en la piña inhibe la propagación de células cancerígenas en el estómago, el intestino delgado y el colón, entre otras áreas afectadas por este padecimiento, determina la revista médica OncoTargets and Therapy.

Te protege contra infecciones

El sistema digestivo no es el único beneficiado por las propiedades curativas de la bromelina. Una investigación publicada en Journal of Nutrition and Metabolism demostró que los niños que comen piña están más protegidos contra infecciones provocadas por virus y bacterias, ya que poseen una mayor cantidad de glóbulos blancos en su organismo.

Por otra parte, un artículo de la revista médica In Vivo concluyó que los niños con infecciones sinusales se recuperaron más rápido después de la ingesta de bromelina. Los investigadores atribuyen estos resultados a la estimulación de la respuesta inmune cuando se consume esta sustancia presente en esta fruta tropical.

Combate la inflamación

Los beneficios de la piña para el sistema inmune también están ligados a los efectos antiinflamatorios de la bromelina, señala una publicación de Clinical Inmunology. Estas propiedades reducen la hinchazón, los hematomas y el dolor después de una cirugía.

Del mismo modo, la bromelina acelera la recuperación física luego de una rutina de ejercicio intenso, ya que disminuye la inflamación de los tejidos musculares, precisó un artículo de Medicine and Science in Sports and Exercise.

Además, un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York encontró que la vitamina C en la piña reduce el riesgo de gingivitis, periodontitis y otras enfermedades inflamatorias en la boca.

Alivia los síntomas de la artritis

Las propiedades desinflamatorias de la bromelina son un remedio natural contra los síntomas de la artritis reumatoide y la osteoartritis, afirma la revista médica Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. Por esta razón, la piña alivia la hinchazón, el dolor y la rigidez en las articulaciones.

Una investigación de Clinical Reumatology comparó el grado de efectividad de la bromelina con los efectos del diclofenaco, un fármaco antiinflamatorio recetado para estos padecimientos.

Aprovecha los beneficios de la piña para evitarte este tipo de malestares. Considera que esta fruta es rica en azúcares, así que agrégala a tu dieta de manera moderada.