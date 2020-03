Cuatro años después, Taylor Swift vence a Kanye West y Kim Kardashian

Taylor Swift ha tenido que esperar cuatro años para lograr vencer públicamente a Kanye West y Kim Kardashian. La batalla que comenzaron la cantante y el matrimonio Kardashian en 2016 se ha terminado este mes de marzo con la publicación de la conversación íntegra que mantuvieron el rapero y la intérprete de "Lover" antes el lanzamiento del polémico tema "Famous".

Para los que no recuerden esta disputa, vamos a hacer un poco de memoria. Kanye West ya había mostrado públicamente su animadversión por la cantante de country en 2009.

En este año, el marido de Kim Kardashian robó el protagonismo a Taylor, que entonces tenía 19 años, cuando recogía su premio a categoría de Mejor Vídeo Femenino en los MTV Video Music Awards al asegurar que la que verdaderamente se lo merecía era Beyoncé, otra de las candidatas al premio por su videoclip "Single Ladies - Put a Ring On It".

Desde entonces, los ataques de Kanye West a Taylor fueron constantes. Hasta que en 2016, el rapero lanzó el tema "Famous" donde denominaba "perra" a Taylor y decía "creo que Taylor y yo todavía podemos tener sexo".

Un tema de lo más polémico que hizo levantarse a Taylor Swift. Pero la tercera en ese triángulo era Kim Kardashian que en esa mismo época publicó un audio de la supuesta conversación que había tenido su marido con la cantante donde esta le daba el visto bueno a la canción de West.

Abro hilo del drama de taylor swift y kanye west (a raíz del hashtag #KanyeWestIsOverParty ) para los que no entienden el origen de un conflicto que lleva 11 años dando vuelta pic.twitter.com/ai2IlCSIj9 — adri (@satanadri) March 21, 2020

Además, Kim no tuvo problema en calificar públicamente como una "serpiente" a Taylor al acusarla de mentirosa pues, según ella, su marido le había pedido permiso antes de lanzar esta canción.

Ahora, cuatro años después la difusión de la conversación íntegra sin editar de Taylor y West demuestra que no fue así. Kanye nunca llega a decirle a Taylor que iba a llamarla "perra" ni la parte de que ellos podrían tener sexo: "A todos mis amigos del sur que me conocen mejor, siento que Taylor Swift me debe sexo".

Este hecho ha provocado un auténtico revuelo en Twitter donde los fans de la cantante han iniciado una campaña contra el matrimonio Kardashian con los hashtag: #TaylorToldTheTruth y #KanyeWestIsOverParty. De momento ninguna de las partes de ha pronunciado pero esta guerra parece que ha vuelto a reabrirse