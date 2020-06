Daniella Álvarez, exreina de belleza, tras amputación: “Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar”

La Miss Colombia 2011-2012, Daniella Álvarez, se sometió este sábado a una cirugía para amputarle la parte inferior de su pierna izquierda, debido a una isquemia producto de una masa anómala que hallaron en su abdomen y por la que tuvo que ser operada hace un mes. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora colombiana transmitió un mensaje de superación.

“Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie pero no sería un pie funcional”, fue el primer mensaje que Daniella Álvarez compartió con sus seguidores desde su estancia en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.

Según relató en mayo pasado, los médicos hallaron una masa pequeña en su abdomen por lo que debían retirarla con una cirugía. Sin embargo, “cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró”, dijo Álvarez.

A raíz de sus complicaciones en las primeras operaciones, Daniella Álvarez sufrió una isquemia (enfermedad en la que se produce una disminución del flujo de sangre rica en oxígeno a una parte del organismo), haciendo imposible mover su pie izquierdo. Por ello, este tuvo que ser amputado junto a una parte de su pierna.

Según contó la presentadora colombiana, será una prótesis la que la ayude a continuar con sus actividades cotidianas. “Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.

Además destacó: “El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia”.

Hasta el momento, la joven de 32 años viene recibiendo mensajes de apoyo a través de Instagram y Twitter, donde hasta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se solidarizó con el hecho.