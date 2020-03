De esta manera puedes trabajar y ser productivo desde casa durante la cuarentena

Trabajar desde casa no tiene que ser algo fastidioso ni generarte estrés, ansiedad o depresión. Sin embargo, cuando no estás acostumbrado a este tipo de ambientes, pueden surgir inconvenientes que te hagan perder tu concentración. Si este es tu caso, estos consejos podrían ayudarte.

1-Inicia tu rutina: Comienza el día como si tuvieras que ir a la oficina, duchate, desayuna y acomoda un espacio en el que puedes trabajar cómodamente. No te quedes hasta tarde en la cama porque eso podría ocasionar que tu mente piense que estás de vacaciones y en realidad no es así.

2- Se productivo: Alejarte de la tentación de la almohada puede ser fácil para algunos y difícil para otros. Si tu caso es el segundo, desde que pones un pie fuera de la cama trata de ser positivo, trabaja en lo que tengas pendiente y cuando menos sientas, habrás terminado todas tus asignaciones. De lo contrario, puede que la pereza se apodere de ti y no lograrás progresar en tu trabajo, lo que al final del día resulta en acumulación de carga laboral.

3- Evita las redes sociales: Si tu trabajo no esta directamente relacionado a las redes sociales puedes evitarlas. Estas plataformas son muy útiles, pero se convierten en un arma de doble filo. Si pasas mucho tiempo en ellas afectan la productividad laboral y se convierten en un distractor. Lo recomendables es que mantengas tus sesiones cerradas durante tu horario de trabajo, así en tu almuerzo podrás revisarlas libremente sin afectar tu itinerario.

4-Organiza tu tiempo: Planificar tus tareas diariamente te ayudará a tener un control estricto sobre tus avances, tus retrasos y el trabajo pendiente. Definir un tiempo estimado para cada tarea que tengas programada es una manera de evitar la acumuacion laboral. Si deseas modificar algo de tu agenda, debes tratar de culminar con lo pendiente, esto le quitará un peso de encima a tu siguiente día laboral.

5- Comunícate: Estar Lejos de la oficina no quiere decir que tengas que alejarte de tus compañeros de trabajo. La tecnología permite mantener una comunicación constante, por lo que si tu trabajo es en equipo, puedes hacer videollamadas, utilizar whatsapp o llamar por teléfono a la persona con la que tengas que solventar un inconveniente o terminar de afinar detalles de algún trabajo asignado. No tienes excusa para no estar cerca de tus compañeros.