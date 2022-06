Depp vs. Heard: "Mantendré cada palabra de mi testimonio", dice la actriz en su primera entrevista desde perder su juicio por difamación

Reuters

"Mantendré cada palabra de mi testimonio", dice Amber Heard en su primera entrevista desde perder su juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp, aunque reconoce que todavía "lo amo".

Después de varios avances durante la semana, la entrevista completa con la actriz de 36 años fue transmitida el viernes en Estados Unidos en el programa Dateline, de la cadena NBC.

En conversación exclusiva con la periodista Savannah Guthrie, Heard se queja de todo el espectáculo montado en torno al juicio, de la "evidencia" que no fue admitida por la magistrada que llevaba el caso, de su parte en la tóxica relación con Depp y de cómo el jurado la percibió.

"No me importa lo que alguien piense de mí, o los juicios que se quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada", se le escuchó decir en uno de los segmentos que adelantó el canal de TV.

La actriz estadounidense dice que no espera que el público en general entienda lo que vivió en su matrimonio con el actor Johnny Depp, una relación que terminó en 2017 y que ha acaparado recientemente la atención de los medios y las redes sociales tras las demandas y contrademandas presentadas por ambos y que dieron lugar a un mediático juicio.

"No asumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Por lo tanto, no lo tomo como algo personal", dijo a la cadena NBC, pero considera que "el odio y la hostilidad" que recibió en internet durante su batalla judicial es muestra de que no hubo un "retrato justo" del caso en las redes sociales.

Depp la demandó por difamación después de que Heard publicara un artículo en 2018 en el diario The Washington Post en el que habló -sin nombrar al actor- de la violencia física y emocional que vivió en una de sus relaciones.

El jurado encontró culpable a Heard y concedió una indemnización de más de US$10 millones a Depp después de determinar que había difamado al actor sobre la cuestión central del abuso doméstico.

Heard ha dicho que apelará. Una contrademanda a los abogados de Depp le otorgó a ella una compensación de US$2 millones en daños y perjuicios.

Heard dice que encuentra lógico que el jurado no la haya creído.

"No los culpo"

En uno de los avances de la entrevista publicado por NBC, la actriz estadounidense dijo que no se tomaba como algo personal los juicios del público.

"Pero incluso alguien que esté seguro de que merezco todo este odio y hostilidad, incluso si alguien cree que estoy mintiendo, no podría mirarme a los ojos y decirme que cree que en las redes sociales ha habido un retrato justo [del caso]", dijo.

"No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo", afirmó.

Reuters El juicio televisado duró siete semanas y fue uno de los casos de celebridades más destacados de los últimos años.

La actriz también dijo que no culpaba a los siete miembros del jurado por haber fallado en su contra, pues consideró que estuvieron influenciados por la notoriedad pública de Depp, así como por el trabajo de sus abogados para retratarla como "una persona no creíble".

"¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y escucharon durante tres semanas testimonios incesantes e implacables de empleados pagados", consideró.

"No los culpo. De hecho, lo entiendo. Él es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico".

Al ser cuestionada sobre el hecho de que el trabajo de los jurados no era dejarse deslumbrar por las figuras que tenían enfrente, sino examinar los hechos y las pruebas, y que al final no creyeron lo que ella había dicho, Heard insistió en su postura.

"Nuevamente, ¿cómo podrían ellos, después de escuchar tres semanas y media de testimonio sobre cómo yo era una persona no creíble, cómo creerían en una palabra que saliera de mi boca?".

Pero Amber Heard sostiene que tenía una pieza de evidencia que no fue permitida en el juicio de difamación contra Johnny Depp que hubiera podido cambiar el veredicto.

"Hay una carpeta con años de notas que se remontan a 2011 desde el principio de mi relación que fueron tomadas por mi doctora, a quien le reportaba el abuso", asegura. "Sus notas representaban años -años- de explicaciones en tiempo real de lo que estaba sucediendo".

Heard alega en la entrevista que las notas incluían el recuento a su terapista de cuando Depp la "golpeó" y la "arrojó contra el piso" en enero de 2012 y, ocho meses después, le "destrozó la camisa de dormir" y la "arrojó contra la cama".

La jueza, sin embargo, dictaminó que esas notas eran testimonio de oídas y las declaró inadmisibles.

"Me comporté horrible"

Getty Images A pesar de todo lo dicho en contral del uno y la otra, Heard reconoce que todavía "ama" a Johnny Depp.

Durante el juicio que cautivó a la audiencia estadounidense y global surgió que tanto Depp como Heard estaban involucrados en una relación de "abuso mutuo". En su entrevista, la actriz asumió parte de la culpa en la difícil relación.

"Escuchas mi voz en estas cintas y no es mi voz de ahora. No es quien soy ahora. Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación".

"Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí. Hay muchas cosas de las que me arrepiento", afirma.

Heard también confesó sentirse insegura cuando acudió a escuchar el veredicto. "Me gustaría poder decirte que sí, pero no sería verdad", comentó a Savannah Guthrie.

La periodista también indagó sobre los sentimientos de Heard hacia Depp, refiriéndose a las declaraciones que ella dio en el primer día del juicio en la que declaró que "todavía siento amor por Johnny".

Al preguntarle si eso sigue siendo cierto, después de todo lo sucedido, Heard respondió:

"Absolutamente. Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota. Y no pude".

Reacción del equipo de Depp

Getty Images Un representante de Amber Heard dice que la entrevista de la actriz fue en respuesta a que Johnny Depp acaparara la atención de los medios poco después del veredicto.

El equipo legal de Johnny Depp envió un comunicado a NBC en respuesta a la entrevista otorgada por Amber Heard al canal.

"Es desafortunado que mientras Johnny busca seguir adelante con su vida, la demandada y su equipo vuelven a repetir, reimaginar y relitigar los asuntos que ya han sido decididos por el tribunal y un veredicto unánimemente e inequívocamente emitido por un jurado a favor de Johnny".

Por su parte, un portavoz de Amber Heard dijo en un comunicado publicado en la revista People acusó al equipo legal de Depp de haber acaparado los medios durante días después del veredicto y que Depp había hecho lo mismo en las redes sociales.

"La señorita Heard simplemente buscaba responder a lo que ellos hicieron agresivamente la semana pasada; lo hizo expresando sus pensamientos y emociones, mucho de lo cual no le fue permitido hacer en el estrado", añadió el portavoz.

