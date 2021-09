Descubre por qué los jeans tienen un bolsillo pequeño

¿Te has preguntado cuál es la función del bolso pequeño de tus jeans? Seguramente has escuchado varios comentarios de para qué sirve o lo has usado para diversas funciones como guardar monedas u otras cosas pequeñas.

A lo largo de los años, se han creado diversos mitos sobre el tema, como que su función correcta es para guardar monedas, encendedores o simplemente está ahí por decoración.

Aproximadamente fue en 1879 que se empezaron a popularizar los jeans con una bolsa en la parte trasera y tres bolsas en la parte delantera, incluido el bolsillo pequeño.

De acuerdo con información dada a conocer por Reader's, el bolsillo pequeño de lado derecho cumplía la función de proteger los relojes de bolsillo que ganaron mucha popularidad en esa época.

Ya que en los años 1800 fue muy común ver los relojes colgando de una cadena, pues los utilizaban de manera muy habitual los mineros y vaqueros. Por este motivo la marca Levi Strauss visualizó como su primer mercado objetivo a los rebeldes y decidió implementar esta bolsa pequeña a los jeans y así darle un lugar donde estuviera a salvo el reloj de bolsillo.

Según el blog de Levi Strauss, originalmente solo había cuatro bolsillos en un par de jeans, incluido el bolsillo del reloj. Cabe mencionar que Levi´s fue la primera marca en comercializar este tipo de pantalones, según muy interesante. Al paso de los años este detalle sigue presente en los jeans de dicha marca, a pesar de que los relojes de bolsillo ya no sean un accesorio común en la actualidad.

Además de que Levi Strauss y Jacob Davis fueron los creadores del primer pantalón tejido con remaches mejor conocido como “blue jean” a lo que hoy conocemos como vaqueros.