Descubrió un terrible secreto de su esposa porque hablaba dormida: “Todo encajó de inmediato”

Un extraño suceso se dio en una noche como cualquier otra en la vida de Antony y Ruth, una pareja del condado de Lancashire, Reino Unido. En medio de un profundo sueño, su esposa susurró una curiosa información que lo perturbó. Aquellas palabras confirmaron las sospechas que el hombre traía hace tiempo y su reacción sorprendió a todos los que oyeron su historia.

A principios de 2008, Antony Fort, de 61 años, y Ruth Fort, de 47 años, se conocieron y decidieron casarse. Su pasión por la música fue uno de los puntos que forjó su relación desde el inicio. En una entrevista con el medio Liverpool Echo que reconstruyó su historia, el hombre narró: “Íbamos a conciertos y paseábamos mucho. Éramos muy felices juntos”.

Durante esa época vivieron en Fleetwood y luego de sufrir varios problemas financieros, se mudaron a Lancashire, donde Antony continuó con su carrera como microbiólogo y Ruth comenzó a trabajar como cuidadora de personas mayores. Allí formalizaron su relación, convivieron juntos durante más de 10 años y tuvieron tres hijos.

Sin embargo, a partir de 2018, el hombre empezó a notar algunas actitudes sospechosas de su compañera de vida. “Una noche, en agosto de ese año, recogí a Ruth del trabajo y ella me dijo que había llevado de compras a uno de los residentes del hogar de ancianos ese día”, contó Antony a Liverpool Echo.

A continuación, su esposa le reveló que la señora mayor en cuestión tenía 98.000 libras en su banco y “algo en su forma de hablar hizo que mi corazón se hundiera”. “Me di cuenta de que Ruth debía tener acceso a la tarjeta y al número de PIN”, reveló. “No había más, pero comencé a preocuparme, aunque no tenía motivos para hacerlo. Fue un instinto”, aseguró a continuación en la entrevista.

Las oscuras confirmaciones

Luego de aquel episodio, Antony no volvió a mencionar el tema de conversación y su relación continuó como hasta ese momento. Sin embargo, algo cambió desde aquel suceso. Según expresó el protagonista, si bien lograron superar las dificultades que atravesaron durante su estadía en Fleetwood, siempre tuvieron los ahorros justos para darse sus gustos pero jamás gozaron de excesivos ahorros.

No obstante, a partir de 2018, Ruth empezó a tener gastos exorbitantes. En noviembre de ese año, le propuso realizar un viaje de vacaciones a México. “Ella reservó muchas actividades durante esos días. Gastó mucho. Cuando la interrogué, afirmó que sus parientes le habían dado mil libras”, comentó y afirmó: “No estaba seguro de si creerle”.

Un mes más tarde, Ruth empezó a tener episodios de epilepsia y se vio obligada a desligarse de su trabajo como cuidadora de personas mayores. Y durante aquel octubre, Antony vivió la noche que cambiaría su vida para siempre. “Ruth estaba durmiendo y murmuraba sobre dinero. Al levantarme, vi la cartera en el suelo con algunos billetes caídos. Salí de la cama para devolverlos a su sitio y, en el bolso, vi la tarjeta de débito que pertenecía a la persona mayor que ella había estado cuidando”, contó.

Sus sospechas se esclarecieron: “Todo encajó y me sentí absolutamente asqueado. No podía creerlo. Cuando Ruth se despertó, la confronté y admitió todo”. Al enterarse de la aterradora verdad, Antony dejó en clara su postura: “Le pedí que armara las valijas y se fuera. Me rompió el corazón, la quería, pero sabía que no tenía otra opción más que denunciarla”, sentenció.

Inmediatamente, fiel a su palabra, el hombre denunció a su compañera de vida con la policía y fue arrestada al otro día. Años más tarde, en la entrevista con el medio citado, Antony reflexionó: “Hubo una repulsión en nuestro pueblo. Mi familia sufrió mucho por ello. Yo había hecho lo correcto y, sin embargo, se me juzgaba junto a Ruth”.

Recién en febrero de 2021, Ruth se presentó y compareció ante el Tribunal de la Corona de Preston. Allí, admitió su crimen y reconoció haberse aprovechado de la víctima y utilizar su dinero durante dos meses. En total, asumió haber robado £7220. Finalmente, la sentencia dictó una condena de prisión en suspenso de 16 meses. Además, entre las condiciones, la mujer aceptó asistir a sesiones de rehabilitación de drogas.

Según contó Antony, el juez a cargo del juicio lo felicitó por “sus acciones loables y dijo que debe haber sido algo muy difícil de hacer”. Por su parte, al dirigirse a su esposa, sentenció: “La tentación aquí se convirtió en codicia, y deberías estar completamente avergonzado de tu comportamiento”.

Actualmente, Ruth cumple su condena bajo libertad condicional y, en enero del 2022 tuvo un nuevo episodio en la justicia. Tras fallar a sus sesiones de terapia de rehabilitación y a sus visitas al supervisión de su condición, debió volver a presentarse ante el tribunal.

Con un tiempo más de condena por delante, la relación entre Ruth y Antony mejoró en los últimos meses. Y en este sentido, el protagonista concluyó: “Mi ira disminuyó ahora y quiero ayudarla. Siento que el sistema nos falló hasta ahora”.