Detienen a supermodelo y su banda por robar medio millón de dólares a Amazon

Con ojos azules, cuerpo atlético y un cutis perfecto, Carlos Izquierdo era reconocido en el mundo del modelaje. Había logrado representar a la región de Toledo, de España, en el reinado Mister International Spain.



Míster Toledo 2022, de 1.86 metros de altura y con 25 años, tendrá que dejar las pasarelas y las cámaras a un lado al ser capturado por la Policía; lo señalan de, presuntamente, liderar una banda de estafadores que robó millones a la empresa de comercio Amazon.

¿Cómo actuaba?

El joven, quien se describe como ‘Dios griego’, decía ser licenciado en Derecho y Administración de Empresas. Además, al parecer, trabajaba como consultor, de acuerdo con información del medio local ‘ABC’.



Sin embargo, no solo viviría de sus atributos e intelecto, pues una investigación judicial lo acusa de organizar todo un grupo de 23 hombres para hacer compras por medio de Amazon, engañar a la plataforma, quedarse con los objetos y, supuestamente, revenderlos en otros sitios con el fin de obtener jugosas ganancias.



Según las indagaciones, Izquierdo y su banda crearon cientos de perfiles falsos en la página para adquirir productos tecnológicos, como celulares y computadores de alto valor. Tenían unas 400 tarjetas de crédito para finiquitar los pagos.

Carlos Izquierdo tiene 25 años. Foto: Mister International Spain

Una vez recibían el pedido, acudían a las políticas de devolución de Amazon argumentando que estaba en mal estado o no funcionaba de manera correcta.

Así, solicitaban que los productos fueran recogidos en la calle, establecimientos comerciales o estaciones de gasolina para no levantar sospechas y que, al parecer, los domiciliarios no descubrieran que se trataba de una situación recurrente.



La sorpresa que se llevaba Amazon cuando inspeccionaba el paquete de vuelta era peor: no había contenido. Se les acusa de devolver cajas llenas de otros elementos, pero no con los equipos tecnológicos adquiridos. Como la empresa de comercio notaba la estafa luego de haber devuelto el dinero pagado, no podía suspender a tiempo las cuentas e iniciar los procesos pertinentes.

La venta de objetos robados

Además, indican las autoridades, el grupo vendía los aparatos en páginas de artículos de segunda. Tan pronto obtenían la doble ganancia (devolución y reventa), presuntamente, iniciaban la misma artimaña: creaban otro perfil falso en Amazon para estafar. Su ‘modus operandi’ les habría sido útil para robar alrededor de medio millón de dólares.



La plataforma evidenció las falencias y puso en conocimiento de la Policía el tema. Luego de más de un año de rastreo, se capturó a Míster Toledo 2022 en su residencia y a sus subalternos.

Vendían los objetos robados, supuestamente, en páginas de comercio de segunda. Foto: iStock

Como se ve en el video de la detención grabado por las autoridades, los uniformados encontraron otros equipos tecnológicos en la casa y grandes sumas de dinero en efectivo. En total, 100 mil dólares tenían a la mano; no obstante, el resto de lo robado buscará ser recuperado.



El grupo está a la espera de su juicio por el que se les acusa de estafa. Ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto. Ahora, se enfrentarán judicialmente a Amazon, el gigante del comercio electrónico en el mundo.