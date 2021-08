Diez muertes por un "me gusta" en redes sociales que nunca debieron pasar

Hace algunos días se conoció la noticia de la trágica muerte de una ‘tiktoker’ en Turquía. Ella estaba grabando un video para la mencionada red social y cayó de un tejado.



A ella se suman otros internautas quienes, en busca de ‘me gusta’ e interacciones, han perdido la vida, llevando mucho más allá los peligros de las redes sociales.

Kubra Dogan

Tenía 23 años y se aprendía muy bien las coreografías y los ‘trends’ de TikTok.



Dogan se disponía a mostrar sus movimientos junto a su prima. Creyeron que el atardecer de Estambul, Turquía, sería un buen fondo. Se deleitaron con el sol que pintaba de amarillo y naranja el cielo.



Su prima grabó el momento cuando subieron al tejado y estaban caminando, sin embargo, Dogan cayó de un momento a otro.

La 'tiktoker' falleció tras caer de un tejado a una altura de más de 50 metros.

El tejado se quebró y provocó su muerte. De acuerdo con la familia, serían paneles de plástico, por los cuales demandarían a la constructora.

“Le advertimos, pero no obedecieron”, señaló su tío al ‘Daily Mail’, pues la familia ya les había dicho a ellas que tuvieran más cuidado y evitarán hacer videos en sitios peligrosos.

Wu Yongning

Él sorprendía con sus acrobacias. Le encantaba grabarse mientras subía y corría en medio de edificios de gran altura.



A esto se le denomina ‘rooftopping’ y consiste en escalar rascacielos sin ningún tipo de protección.



Por ello, Wu Yongning no tenía en mente la palabra ‘vértigo’ ni ‘acrofobia’. Era un temerario en su totalidad.



Sus seguidores de la red social china ‘Weibo’ aplaudían lo que hacía. No obstante, a finales de 2017 se preocuparon porque no subía videos como de costumbre. Temían lo peor.



Y eso, justamente, fue lo que ocurrió.

Wu Yongning, acróbata youtuber que compartía en la red sus temeridades sobre grandes edificios de China. Lo hacía sin arnés ni protección alguna y finalmente un resbalón le costó la vida #Coahuila pic.twitter.com/5iZDg7MG2G — EnDirecto (@En_Directo_tv) December 13, 2017

La familia confirmó que él murió mientras realizaba un desafío en el cual esperaba ganarse 100 mil yuanes.

Temerario de 'selfies' muere al caer de piso 62

El chino Wu Yongning, toda una celebridad en su país por sus hazañas en las cimas de los rascacielos, cae de un edificio que intentaba conquistar. pic.twitter.com/k9YQL13LNL — Rocío Jiménez Mtz. (@rociojimenez15) December 12, 2017

“Planeaba proponerle matrimonio a su novia el día después del desafío. Quería ese dinero para su boda y para pagar el tratamiento de su madre, que está enferma”, comentó su hermanastro al medio ‘South China Morning Post’.

Ekaterina Didenko

Ella es una ‘instagramer’ de Rusia que ‘vivió para contarlo’.



En medio de la celebración de sus 29 años, hacia finales de febrero de 2020, decidió acudir a un complejo de baños en Moscú.

Didenko invitó a cerca de 20 personas. Para crear una atmósfera distinta de humo y niebla, ordenó que las tinas tuvieran unos 30 kilos de hielo seco.



La celebración fue transmitida en redes sociales. Allí se veían muy contentos y con unos trajes especiales. No dudaron en lanzarse al agua.

Desde hace rato quise compartir la nota de Ekaterina Didenko en mi página de facebook, creo que la publique como 5 veces sin éxito...



En fin, me pareció lamentable :( pic.twitter.com/QLEQRYeklB — Ana Lerma ᚼᚠᛁᛏᛁ:ᚢᛚᚠᚢᚱ (@analermasaenz) March 3, 2020

Las autoridades atendieron la emergencia porque el hielo creó una reacción química y disminuyó drásticamente la presencia de oxígeno.



Tres personas murieron por asfixia. Entre ellas estaba Valentin, el esposo de Didenko.



Ella compartió con sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram la noticia y dejó un sentido mensaje a su compañero sentimental: “Siempre en mi corazón, siempre a mi lado”.

Areline Martínez

La joven mexicana, de 21 años, perdió la vida cuando, presuntamente, participaba de un video para TikTok.

Su caso fue dado a conocer en octubre de 2020 y ocurrió en la ciudad de Chihuahua.



Estaba acompañada de los que serían sus amigos. Según testigos presentes en el lugar, simulaban un secuestro. Por lo tanto, ella tenía los ojos vendados y sus piernas y manos atadas.

Como se aprecia en los videos de ‘detrás de cámaras’ que subieron algunas personas a las redes, todos parecían divertirse.



Areline recibió un disparo en su cabeza proveniente de una de las armas que se utilizaban. Los presuntos responsables huyeron del sitio, pero, según reseñaron medios locales, la Fiscalía General del Estado ya los tenía identificados.



La investigación del caso intenta esclarecer si realmente grababan una simulación y cuál sería la relación de los supuestos implicados con la banda criminal ‘Los Payasos’.



La joven era madre de una bebé.

Xiao Qiumei

lla compartía su labor diaria de operadora de grúas en la provincia de Zhejiang, China.



La joven, de 23 años, contaba con más de 100 mil seguidores en ‘Douyin’, red social de ese país que se parece a TikTok.



Xiao murió en julio de 2021. Estaba grabándose mientras hacía una coreografía en lo que sería la cabina de una grúa, pero repentinamente ella perdió el equilibrio.



Cayó desde una altura de 50 metros. A partir de información recopilada por ‘The Sun’, la mujer estaría por terminar su jornada laboral ya que sus demás compañeros se habían retirado de la obra, por lo tanto, aprovechó ese espacio para grabar el video.



Nunca pensó que iba a ser el último.

Xiao Qiumei, de 23 años, se volvió de las influencers más populares de China, la mujer compartía constantemente con sus más de 100 mil seguidores su actividades diarias.



Mientras grababa un video para sus redes sociales sufrió un aparatoso accidente que le arrebató la vida. pic.twitter.com/YiliV6h8dc — Chufletero 502 (@Chufl3t3r0) July 25, 2021

Sofia Cheung

Ella falleció en su intento de lograr una gran fotografía.

En sus redes sociales solía compartir imágenes de diversos lugares a los que viajaba. Era una bloguera e ‘instagramer’, de 32 años.



No les tenía miedo a las fotos extremas, como una que se tomó al borde de una piedra.

Cheung, proveniente de Hong Kong, viajó al parque Ha Pak Lai con algunos de sus amigos. Según declaraciones de ellos, la mujer intentaba tomarse una ‘selfie’ en el arroyo Tsing Dai, en Tuen Mun.



Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó a una altura de más de 4 metros.



Acostumbraba a escribir frases inspiradoras cuando publicaba sus fotos, en la última dejó este mensaje: “Mejores días vienen. Ellos son: sábado y domingo”.

Hamidulá

A sus 19 años, el hombre pakistaní contaba con cientos de seguidores.



“El joven era famoso a nivel local y muy activo en TikTok”, afirmó Badshah Hazrat, un miembro de la policía de ese país, citado por la agencia ‘AFP’.



Compartía su vida y las bromas que les hacía a sus amigos.



Hamidulá grababa un corto para la red y murió cuando puso un arma de fuego en su cabeza y disparó el gatillo.



No sabía que la pistola estaba cargada.

Stanislav Reshétnikov

Este ‘youtuber’ ruso transmitió la muerte de su novia Valentina Grigoríeva.



Reshétnikov tenía un canal de YouTube y Twitch donde iba al extremo con sus bromas. Era conocido como ‘Reeflay Panini’.



Sus seguidores aplaudían muchas de sus ocurrencias, como hacer comer basura a su novia. Pero la última de ellas resultó en una tragedia completa.



El hombre le echó gas pimienta y, ante sus pedidos de auxilio ante el ardor, la sacó al balcón de su casa.



No le permitió entrar durante dos horas.

El youtuber Stanislav Reshétnikov, fue arrestado luego de q transmitiera en vivo 1 supuesta broma,a su novia, que le causó la muerte. El joven le tiró gas pimienta a la chica y la echó en ropa interior al balcón, lo que causó que la joven muriera congelada. pic.twitter.com/43IsnroG6l — NHNCVOK (@NHNCV2020) December 3, 2020

Él continuó con la transmisión.



Después de unos minutos quiso revisar cómo estaba su pareja.



Su novia, de 26 años, estaba muerta.

Había estado sometida a temperaturas bajo cero a causa de la temporada de invierno en Moscú.



“Es muy raro. ¿De qué voy a arrepentirme? En realidad, no hice nada. Llamé a la ambulancia”, opinó el hombre al medio ‘Ren TV’.



La muerte de Valentina Grigoríeva se produjo en diciembre de 2020. El Comité de Investigación de la Dirección Regional de Moscú, citado por ‘El País’, señaló que la mujer tenía una lesión craneoencefálica cerrada, múltiples señales de golpes y un hematoma subdural. Algunos de estos golpes eran pasados.



Reshétnikov fue condenado a seis años de cárcel.

Sun

El hombre, de apellido Sun, murió al estar transmitiendo en vivo en la red social china ‘DouYu’.



Tenía 35 años y sus transmisiones se caracterizaban por comer insectos y toda clase de gusanos. Su fallecimiento ocurrió en 2019 en un apartamento de Hefei, provincia de Aunhui, China.



Tenía una ruleta con la que jugaba y, según lo que le indicara, ingería alcohol, insectos o vinagre.



De acuerdo con información de medios locales y del ‘Daily Mail’, las autoridades policiales fueron alertadas porque su novia lo encontró sin signos vitales durante una transmisión.



Se dice que murió por un insecto ingerido y un exceso de alcohol.

Fenomenlik uğruna öldü



Çin'de ismi sadece Sun olarak açıklanan bir vlogger, DouYu üzerinden yaptığı canlı yayında zehirli kırkayak ve canlı kertenkele yedikten sonra öldü.#Çin #DouYu pic.twitter.com/i84HfXpkcX — Çin Haber (@cinhabernet) July 24, 2019

Antonella Sicomero

Era una niña, de 10 años, quien perdió la vida a principios de 2021.



Ella hacía un reto de TikTok denominado ‘Blackout challenge’, el cual consistía en dejar de respirar hasta desmayarse.



Antonella murió en la ciudad de Palermo, Italia, al colocarse un cinturón en el cuello para desarrollar el ‘desafío’.



“No sabíamos nada. Solo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esa atrocidad?”, mencionó Angelo Sicomero, el padre de la niña, al medio italiano ‘La Repubblica’.



Este hecho llevó a las autoridades de Italia a ordenar que TikTok bloqueara las cuentas de menores de 13 años.



La empresa acató la petición y manifestó en un comunicado: “Trabajamos constantemente para fortalecer nuestras políticas, nuestros procesos y nuestras tecnologías para proteger a nuestra comunidad y a los usuarios más jóvenes en particular”.