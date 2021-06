¿Dónde está la pasarela aérea en la que se puede caminar entre los árboles más altos del mundo?

En el estado de California, condado de Humboldt, el Parque Nacional de Secuoyas conserva uno de los paisajes más espectaculares de Estados Unidos: bosques donde habita una de las especies de árboles más altos y longevos del planeta.

Es impresionante mirar, desde el suelo, aquellos seres milenarios cuya grandeza te hace ver diminuto. Ahora, ¿qué se sentirá contemplar aquel entorno desde las alturas? Pues habría que planear un road trip por California e incluir este parque nacional en tu itinerario, pues ayer, precisametne, abrió al público una pasarela suspendida en el aire. Se llama Redwood Sky Walk, y te lleva recorrer más de 400 metros de camino en el bosque de secuoyas.

Las secuoyas pueden a llegar a vivir poco más de 2,200 años, por eso son consideradas los árboles más longevos de la Tierra. Su altura también es impresionante, pues miden alrededor de 100 metros, incluso más.

Esta especie, también conocida como “gigante viejo” , se distingue por mantener su follaje todo el año que, además, es verde intenso y generalmente abundante en la copa. Su crecimiento es vertical, la forma que tiene su tronco es muy caracteristica, pues parecen ramas entrelazadas que juntas forman un tronco de color rojizo robusto con una corteza muy gruesa.

Las secuoyas crecen al norte de California, en bosques de niebla húmedos, rodeados por montañas. Los lugares más conocidos para la observación de los “gigantes viejos” son el Parque Nacional Redwood y el Parque Estatal Humboldt Redwoods.



Pasarela suspendida en el bosque de secuoyas

La pasarela Redwood Sky Walk se encuentra dentro del zoológico del parque de secuoyas. Esta pasarela te deja admirar las secuoyas durante un paseo por un camino de madera a 30 metros de altura en el que contemplarás el bosque desde otra perspectiva. El proyecto se hizo pensando en que la gente pueda experimentar un espectáculo natural completo incluyendo el sonido del viento y de los árboles.

La responsable de hacer posible esta experiencia es la empresa Synergo, especializada en la construcción de parques de aventuras. El diseño de Redwood Sky Walk tiene un diseño inclusivo en el que las personas de todas las condiciones van a poder vivir esta aventura, incluso subir con sillas de ruedas sin ningún problema.

La rampa de ascenso está casi al mismo nivel que la secuoya más alta del parque, conocida como Hyperion, de 116 metros (más alta que la estatura de la libertad). La estructura cuenta con una red de nueve plataformas que te llevan a explorar al bosque desde perspectivas diferentes.

Los materiales de construcción de la pasarela más larga del oeste de los Estados Unidos están diseñados para soportar climas extremos, por lo que la humedad, el sol o la lluvia no afectarán la pasarela. Además,su diseño es amigable con el medio ambiente.

Esto es muy importante pues la salud y crecimiento de las secuoyas no se verán afectadas, según la página oficial de la Redwood Sky Walk. De hecho, a los visitantes se les dan indicaciones para no dejar huella en el parque: no tocar los árboles, llevarse su basura o tirarlas en los sitios correspondientes, entre otras medidas.

Qué hacer en Redwood Sky Walk

La pasarela cuenta con un mapa que te guía en el recorrido y te muestra sus plataformas y puentes. Este mapa marca en azul los tramos en los que todos pueden acceder a ellos y, en rojo, las zonas difíciles: con puentes colgantes.

La etapa más emocionante es la de aventura: de 117 metros de largo por casi un metro de ancho. Las orillas de este circuito están cubiertas por malla y dan la sensación de caminar sin ninguna protección, lo que aumenta la adrenalina. Cuando el viento sopla, el puente se balancea haciendo más interesante el recorrido.

Horarios y costos

El paseo por el cielo de Redwood está abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada ronda los $25, en personas de 13 a 59 años. Los niños de tres a 12 años pagan alrededor de $13, y los mayores de 60 años o militares pagan alrededor de $23. Los bebés de hasta dos años tienen entrada libre.