EE.UU: el gesto de un restaurante con una clienta enferma que había pedido un delivery un poco tarde

El COVID-19 golpeó fuerte los diversos negocios de hostelería. Luego de casi dos años desde que apareció la pandemia, estos deben regirse a diversas restricciones para poder funcionar. Sin embargo, para poder mantenerse a flote, han tenido que hacer un doble esfuerzo.

Uno de los mayores problemas que se presentan en esta coyuntura para los restaurantes está relacionado con el horario de cierre por las diversas medidas. A veces, hay que atender un pedido cuando el reloj señala que ya es hora de cerrar.

Pese a lo complicado de esta situación, el pedido nunca se rechaza. Aunque claro, del lado del cliente también existe una cierta culpa por pedir su comida minutos antes del horario de salida. Esto se vio retratado en el caso de una mujer australiana que vive en EE.UU. Ella hizo un pedido quince minutos antes de que el restaurante cierre, por lo que incluyó un emotivo mensaje al momento de pagar.

“Siento si estoy pidiendo muy tarde, pero estoy muy enferma y me acabo de levantar. Entiendo que me cancelen si están intentando cerrar la tienda”, decía el escrito que conmovió al personal de trabajo.

Ante esta situación, el dueño del local decidió responder el gran gesto con otra nota bastante sentida. “Agradezco su amable nota, no se estrese por pedir tarde, no nos importa”, dijo, añadiendo además un detalle: “Incluimos un poco de pan de ajo gratis para que se sienta un poco mejor. Son mensajes como estos los que hacen que nuestro día sea mejor. Gracias”.

Tras recibir este gran detalle, la joven australiana no dudó en colgar las notas en las redes sociales y compartir esta gran anécdota. “Me dieron pan de ajo gratis cuando estaba muy enfermo, me pusieron una nota en la caja y, personalmente, me gustaría darles un beso en la frente a cada uno. Creo que voy a llorar, estuvo muy bueno”, escribió la mujer.