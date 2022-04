Eclipse solar, luna rosa y alineación de planetas: eventos astronómicos de abril

Este sábado 16 de abril se pudo observar la Luna Rosa, también conocida como Luna de Hierba o Luna de Huevo. Este es el primero entre los principales fenómenos astronómicos que se verán este mes de abril. La Luna Rosa recibe este particular nombre desde tiempos ancestrales, cuando los nativos americanos de Estados Unidos la bautizaron así.

En realidad, la Luna como tal no sufre ningún cambio, sino que este particular fenómeno está relacionado “con la posición que ocupa con respecto al Sol y a la Tierra”, según explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA). Es importante recordar que la luna no emite luz por sí sola, sino que refleja la luz del Sol. Este espectáculo natural se podrá observar especialmente en el hemisferio norte del planeta durante un par de días.

Además, este mes de abril se podrán apreciar otros fenómenos astronómicos, como una lluvia de meteoros y un eclipse Solar parcial. A continuación una reseña con las fechas de estos acontecimientos:

Lluvia de meteoros el 22 de abril

Los principales aficionados a la astronomía esperan ansiosos la segunda mitad del mes de abril, pues en esta época se presenta la Lluvia de Líridas, un fenómeno impresionante. Esta es la primer lluvia de meteoritos de cada año y es la más antigua de las que se tiene registro, según la NASA, con más de 2.700 de documentación.

Estos meteoros provienen de la constelación Lyria, y es principalmente apreciable en aquellas ciudades o pueblos más pequeños, con poca congestión vial y contaminación lumínica. Además, cuanto más oscura sea la noche, más fácil será apreciar estos astros. Aunque el momento cúspide para observarlo es el 22 de abril, el fenómeno comienza desde el día 15 de este mes.

Mercurio en su punto más lejano de nuestro planeta el 29 de abril

El 29 de abril, Mercurio, el primer planeta del Sistema Solar desde el Sol, se encontrará en su punto más alejado visto desde la Tierra, una posición inmejorable para los observadores, según explicó National Geographic España. Esta distancia se conoce como “elongación”, que es el ángulo que se forma entre el Sol y un planeta, visto desde la Tierra.

No obstante, para apreciar este fenómeno, es necesario tener un telescopio de alta potencia. Con una herramienta así, se podría ver a Mercurio a contraluz del Sol.

Para cerrar el mes: eclipse solar parcial el 30 de abril

Un eclipse solar parcial deleitará a los habitantes del hemisferio sur el planeta. El primer eclipse solar del 2022 será visible al sureste del Pacífico y en América del Sur. El instante de mayor eclipse se dará aproximadamente 4 días antes de que el Sol alcance su punto más alejado de nuestro planeta, es decir, el 30 de abril.

Este eclipse recibió la calificación de “Saros 119″, como una descripción de su periodicidad. Es decir, un eclipse “Saros 119″ suele ocurrir hasta 5 veces al año, no obstante, no siempre son visibles para la población mundial.

Alineación de los planetas

Como postre de este banquete astronómico, el mes cierra con un fenómeno que alcanzará su apogeo en julio, pero que puede verse desde ahora: La alineación de los planetas del Sistema Solar. Científicos proyectan que entre junio y julio de este año se podrá apreciar la alineación planetaria perfecta a simple vista, sin necesidad de equipo de observación, aunque la carrera de los astros por tomar su posición ya comenzó.

Si su pueblo o ciudad no padece de demasiada contaminación lumínica, puede ver el evento desde ya. Cinco planetas se han movilizado desde marzo. Este fenómeno es poco común, dado que la alineación planetaria tendrá como cereza del pastel la luz de la Luna. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se podrán apreciar a simple vista.

La última vez que ocurrió una alineación similar fue en 2020, según Live Science, En esta ocasión, sin embargo, la formación será visible en pleno esplendor del verano. El método para observar la alineación depende del lugar del planeta donde cada uno de encuentre. Quienes estén en el hemisferio norte, deberán ver hacia el sur y el este unos 45 minutos antes del amanecer.

Para distinguir entre planetas y estrellas, el consejo más fácil es el siguiente: las estrellas centellan; los planetas, no. Esto es así porque las estrellas emiten luz, mientras que los planetas la reflejan.