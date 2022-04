Ed Sheeran gana juicio tras ser acusado de plagiar su éxito "Shape of You"

PA Media Ed Sheeran and his co-writers said the case had caused "immense" stress

Desde que la canción de Ed Sheeran "Shape of you" se volviera un éxito mundial en 2017, la amenaza de plagio ha sobrevolado el pegadizo estribillo.

El músico Sami Chokri llevó al famoso cantante ante los tribunales y lo acusó de infringir los derechos de autor del tema.

Sin embargo, un juez dictaminó el miércoles que el cantautor no había plagiado la canción "Oh Why" que Chokri lanzó en 2015.

Chokri, que actúa bajo el nombre de Sami Switch, afirmó que el gancho "Oh I" en la canción de Sheeran era "sorprendentemente similar" a un estribillo de "Oh, why" (Oh, por qué) en su propia canción.

Después del fallo, Sheeran dijo que afirmaciones "sin fundamento" como esas "son demasiado comunes". Katy Perry y Dua Lipa han enfrentado denuncias similares.

En un video en las redes sociales, dijo que ahora hay una cultura "donde se hace una denuncia con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales, incluso si no hay base para el reclamo".

"Es realmente dañino para la industria de la composición de canciones. Hay tantas notas y tan pocos acordes utilizados en la música pop", añadió.

"Si se lanzan 60.000 canciones todos los días en Spotify, es probable que ocurra una coincidencia. Eso supone 22 millones de canciones al año y solo hay 12 notas disponibles".

"Shape of You" fue la canción más vendida de Reino Unido en 2017 y es la que acumula más reproducciones en la historia de Spotify.

El juez Antony Zacaroli dictaminó que Sheeran "no había copiado ni deliberada ni inconscientemente" la canción de Chokri.

Reconoció que había "similitudes entre la frase" en "Shape of You" y "Oh Why", pero dijo que "tales similitudes son solo un punto de partida para una posible infracción" de los derechos de autor.

Después de estudiar los elementos musicales, dijo que había "diferencias entre las partes relevantes" de las canciones, que "proporcionan evidencia convincente de que la frase "Oh I"" en la canción de Sheeran "provino de fuentes distintas a Oh Why".

Agregó que el argumento de la defensa de que Sheeran había escuchado la canción de Chokri antes de escribir "Shape of You" solo tenía una "base especulativa".

"Encuentro, de hecho, que es probable que no lo oyera", dijo.

Sheeran escribió su canción, que encabezó las listas de éxitos, con dos colaboradores, John McDaid, del grupo Snow Patrol, y el productor Steven McCutcheon. Ambos negaron haber escuchado previamente "Oh Why".

El caso se remonta a 2018, cuando el trío solicitó al Tribunal Superior que declarara que no habían infringido los derechos de autor de Chokri.

Sheeran negó que "tome prestadas" ideas de compositores desconocidos sin reconocimiento, e insistió en que siempre fue "completamente justo" al reconocer a las personas que contribuyen a su trabajo.

