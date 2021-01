Efraín Ruales: qué se sabe del asesinato a plena luz del día en Ecuador del popular presentador de 36 años

El asesinato en Ecuador del popular presentador de televisión de 36 años Efraín Ruales causó tal nivel de conmoción que hasta el presidente Lenín Moreno dio instrucciones para que "la investigación se dé con la mayor celeridad".

Eso dijo en su cuenta de Twitter el mandatario después de que se conociera la noticia de que Ruales había sido asesinado el miércoles mientras circulaba en su camioneta por una avenida del norte de Guayaquil.

Según informó este jueves el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño, tres personas fueron detenidas como sospechosas del asesinato.

"Van a ser investigadas por una posible relación con el hecho delictivo de ayer, eso se confirmará cuando se terminen de evacuar todas las diligencias. De la información que tenemos, podrían estar relacionadas con el hecho material del asesinato de Efraín (Ruales)", dijo al canal TC Televisión.

El ministro agregó que las autoridades ofrecerán una recompensa de US$50.000 por información precisa sobre lo sucedido.

Este jueves, las autoridades publicaron los resultados de la autopsia de Ruales, según los cuales la causa de la muerte del actor fue una hemorragia interna masiva "provocada por el impacto de un proyectil que ingresó por el intercostal izquierdo y lesionó varios órganos".

La policía informó que Ruales había recibido cuatro impactos de bala y descartó que se tratara de un robo.

"Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.

Tras conocerse la noticia de la muerte, el diario El Universo publicó un video del año pasado en el que el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción.

El colaborador de BBC Mundo en Ecuador, Matías Zibell, señaló que la muerte del comunicador causó conmoción en el país, que vive un clima de tensión por escándalos asociados a la vacuna contra el coronavirus y la cercanía de las elecciones.

"El asesinato de Efraín Ruales enrarece aún más el clima social y político en Ecuador, que se apresta este 7 de febrero a elegir un nuevo presidente. Hace que sea aún más complejo el escenario a pocos días de elegir un nuevo mandatario", indica.

¿Qué se sabe del asesinato?

El comandante Zapata informó que Ruales había estado junto a su novia en un gimnasio de donde salió a las siete de la mañana. "Cada uno se estaba dirigiendo a su domicilio".

Poco después de partir, a unos 600 metros del gimnasio según medios locales, el presentador fue atacado desde otro vehículo, que apareció abandonado y quemado en la tarde del miércoles.

Según informó la policía, se encontraron tres orificios de bala en el lado del conductor del carro de Ruales, otro en el lado derecho a la altura de la ventana.

De acuerdo con Matías Zibell, inicialmente se difundió una noticia que aseguraba que la muerte de Ruales ocurrió antes de que declarara en una causa por corrupción durante la pandemia, pero las autoridades lo desmintieron.

¿Qué pistas siguen las autoridades?

En declaraciones al diario El Universo, el ministro Pazmiño indicó que, según las primeras hipótesis de las autoridades, "gente dedicada a cometer delitos de sicariato son los que han sido -por así decirlo- contratados para este trabajo".

"Una estructura criminal que se dedica a este tipo de violencia es la que ha actuado en este hecho", dijo

La policía indicó además que en la tarde del miércoles habían allanado una cárcel de Quito, "para determinar la motivación (del crimen) e identificar a los responsables".

En la tarde del miércoles, el expresidente y actual candidato a la Asamblea Nacional, Abdalá Bucaram, indicó en sus redes sociales que su hijo Jacobo Bucaram Pulley está preso en la cárcel a la que entró la policía en busca de evidencias.

"Tiraron a mi hijo al piso, lo humillaron, solo para hacer un nuevo show", dijo, aunque la policía no confirmó esta versión, según medios locales.

Según el diario ecuatoriano El Universo, Bucaram también negó tener algo que ver con el asesinato del presentador, como se había especualdo en redes sociales, y acusó al gobierno de llevar a cabo un linchamiento mediático para ocultar su mala gestión de las vacunas contra el coronavirus.

¿Quién era Efraín Ruales?

Ruales, de 36 años, era uno de los personajes más carismáticos de un programa de variedades en la televisora Ecuavisa.

Como actor participó en numerosas series y programas de la televisión local, entre ellos "Solteros sin Compromiso", "La panadería" y "¡Así pasa!".

Además de actor, era también una de las figuras más influyentes en las redes sociales del país donde a menudo publicaba "grabaciones cómicas".

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, calificó el asesinato de Ruales como "lamentable" e indicó que la policía y sus unidades especializadas desplegarían "todas las acciones" de investigación para determinar las causas.

Decenas de autoridades, seguidores y compañeros de gremio de Ruales se pronunciaron en redes sociales conmovidos por el hecho.

