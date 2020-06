“El Chavo del 8”: ¿por qué Roberto Gómez Bolaños comenzó a sentir celos de Quico según Carlos Villagrán?

A todos los que disfrutamos de “El chavo del 8” recordamos cómo era la convivencia en la vecindad entre los personajes, que muchas veces al final de cada capítulo nos mostraban que lo más importante era la armonía, solidaridad y amistad que debía existir entre ellos.

No solo nos robaban sonrisas, sino que nos daban varias enseñanzas que debíamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esa buena relación no duró mucho tiempo entre los comediantes, pues con el paso del tiempo, el elenco empezó a desunirse y llegaron las renuncias.

Uno de los personajes que dio un paso al costado fue Quico, aquel niño de nueve años que fue interpretado por Carlos Villagrán. A pesar de que el hijo de Doña Florinda era un actor sumamente memorable, un día, para sorpresa de los televidentes, decidió abandonar el programa y no regresar jamás.

Según el actor, su salida obedece a que la relación con Roberto Gómez Bolaños empezó a desgastarse y se volvió insostenible.

Quico tuvo una salida muy polémica de la vecindad. (Foto: Televisa)

¿CHESPIRITO LLEGÓ A SENTIR CELOS DE CARLOS VILLAGRÁN?

Carlos Villagrán contó en julio de 2019 cuál fue el verdadero motivo por el que salió del programa y las causas que llevaron a enfrentarse con el popular Chespirito, asegurando que este le llegó a tener celos.

“El programa tenía una popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores, pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Quico porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Quico en popularidad que el Chavo, y me sacaron del programa”, aseguró en una entrevista al programa ‘La Peña de Morfi’ de Telefe, en Argentina.

Carlos Villagrán señaló que la decisión de renunciar la tomó luego del vuelo de Chile a México donde Gómez Bolaños le dijo que había un déficit en los registros de los personajes, a lo que respondió: “Son tuyos, tú los registraste a todos como tuyos”, pero obtuvo como respuesta que le iban a recortar su sueldo. “Estaban buscando cualquier pretexto, yo creo, para sacarme”, relató.

Tras esa conversación dijo que recibió el llamado del dueño del canal para emitir un nuevo ciclo pensando en él, pero le pidió que no hablara como Quico. “Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima; así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”.

Asimismo, contó que, por solidaridad, Ramón Valdés también se retiró del programa. “Así que Doña Florinda se quedó sin el vecino a quien pegarle, La Bruja del 71 se quedó sin su Don Ramón, el Señor Barriga sin nadie a quien exigirle que le pague la renta y La Chilindrina sin padre, huérfana”.

VILLAGRÁN VETADO

Villagrán contó también que Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, lo llamó a su despacho y le solicitó que le hiciera un proyecto para otro programa estando él como protagonista, pero supervisado por Roberto Gómez Bolaños.

Aunque intentó explicarle las diferencias que tenía con Roberto Gómez Bolaños, solo atinaron a preguntarle si le interesaba o no la propuesta. Él se negó y tal cosa ocasionó que ordenaran de inmediato el veto del actor a nivel continental, advirtiendo a las televisoras de América Latina y habla hispana que, si llegaban a darle trabajo, él les dejaría de surtir emisiones importantes como El Chavo del 8 y las telenovelas que en ese entonces se producían.

Tras su salida accidentada, terminó en una especie de limbo pues no podía usar el nombre del personaje que lo identificaba. Fue así como tomó la oferta de Venezuela cambiando el nombre de su personaje a Kiko con ‘K’ para mantenerse fuera de problemas legales. De esta forma, comenzó su travesía de revivir y aprovechar el personaje.

