"El Grinch": Eugenio Derbez revela su secreto para doblar películas

"El Grinch" ha regresado. Y nuevamente quiere robarnos la Navidad, pero esta vez con la voz y las emociones del actor mexicano Eugenio Derbez, quien es el encargado de doblar esta película para Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, el humorista ha participado del doblaje de más de 20 películas; siendo la primera "Mulan" (1998), en la que interpretó al buen "Mushu"; y la última, hasta la fecha, "El Grinch"(2018), en la que le da su voz al ser que odia la Navidad.

En más de cinco de esas películas, el intérprete ha realizado "autodoblaje", pues su talento va más allá de solo actuar en películas de habla hispana. El Comercio conversó telefónicamente con el actor mexicano y nos reveló cuán difícil es realizar esta tarea.

Eres una de las voces más pedidas para el doblaje en América Latina. Muchos te recuerdan por tu interpretación de 'Burro' en "Shrek" ¿Qué es lo que más te gusta y disgusta de este trabajo?

Lo que más me gusta del doblaje es poder darle voz a una caricatura y poder llegar al público infantil. A mí me encanta trabajar para los niños. Desde los primeros doblajes que hice, no sabes la cantidad de satisfacciones que me han traído, sobre todo con los niños. Yo no estaba acostumbrado a trabajar para ellos y a raíz de eso he tenido un público nuevo, un público de niños, y eso me encanta. Lo que me disgusta... mejor dicho, lo más complicado del doblaje es utilizar solo la voz para hacer un personaje. Es muy complicado. Es una de las disciplinas más difíciles, más que actuar, más que el teatro. De todas las cosas que hecho en mi carrera, el doblaje es una de las más complicadas porque tienes que compensar con la pura voz lo que normalmente haces con la cara, las manos, con todo el cuerpo.

Si tuvieras que enumerar cuán difícil es del uno al diez, ¿qué número le pondrías?

Diez. Es que cuando estás actuando te apoyas en un gesto, en la mirada, la mano, la actitud corporal. Cuando empecé hacer doblajes me sentaba en una cabina entre 10 a 14 horas. Al inicio lo hacía sentado. Luego me di cuenta que el doblaje que hacía parado y actuando era mucho mejor.

Así que (el movimiento) sí influye en tu voz al actuar. Tu voz es diferente cuando actúas y utilizas las manos, no es la misma que cuando solo lees el texto. Yo cuando hago los doblajes actúo dentro de la cabina.

En "El Grich" hay un mensaje de unión, pero también se habla del consumismo. ¿Eres ambicioso como los "Quien"?

Fíjate que llegué a ser como los "Quien". Sí, confieso que sí lo fui. Me dejé conquistar por el consumismo. Hay un momento en la vida, cuando llegas a tener lo que quieres en el que te das cuenta que la felicidad no te la dan ni los regalos, ni el dinero, ni los bienes materiales. La felicidad está en otro lado. Y es un poco de eso de lo que habla esta película. No le queremos echar a perder la historia a la gente, pero ahí está la niña Cindy Lou que lo que le quiere pedir no es un regalo para ella sino algo para su mamá. Ese es uno de los valores tan lindos que tiene la película, que habla que el consumismo o comprar regalos o las cuestiones materiales no son tan importantes para la Navidad.

Supimos que estuviste trabajando con Jorge Ulloa, de Enchufe Tv...

Mi querido Jorge Ulloa. Me parece que acaba de estrenar "Asu Mare 3" por allá...

Así es y, según contó, fue gracias a que se canceló el proyecto que tenía contigo que pudo venir a dirigir "Asu Mare 3".

Efectivamente.Yo conocí a Jorge gracias a los sketchs de "Enfuche TV". Empecé a seguirlos y me di cuenta que él tiene un talento para dirigir que he visto en muy poca gente. Se me hizo un súper talento e inmediatamente lo contacté para saber si podíamos trabajar juntos. Estamos a punto de trabajar un proyecto de televisión, pero se me complicó un poco a mí con lo de "Dora, la exploradora" y un par de cosas más, y eso le pudo dar la oportunidad de dirigir "Asu Mare 3".

¿Has visto "Asu mare"?

No, muero de ganas de verla. De hecho, me invitaron a la premiere, pero estaba en Australia grabando "Dora, la exploradora". Apenas regresé así que no llegué al estreno en el Perú. Pero me muero de ganas de verla. Ojalá la puedan traerla a México o que la suban a alguna plataforma para poder verla.