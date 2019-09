El comediante Kevin Hart sufre lesiones graves de espalda tras un accidente de tránsito en Los Ángeles

Getty Images Kevin Hart es conocido por su actuación en películas como "Vaya Patrulla" (Ride Along) y "La Vida Secreta de tus Mascotas" (The Secret Life of Pets), y por sus stand-up comedy.

El comediante y actor estadounidense Kevin Hart fue trasladado al hospital pasada la medianoche de este domingo con lesiones graves de espalda tras haber sufrido un accidente automovilístico en la ciudad de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de California, el automóvil —un Plymouth Barracuda 1970—, de propiedad de Hart, era conducido por Jared Black , quien perdió el control del vehículo, se salió del camino y cayó por una pendiente.

El conductor también terminó con lesiones graves mientras un tercer pasajero, Rebecca Broxterman (la novia de Jared Black), resultó ilesa.

Tras el incidente, Hart, de 40 años, fue llevado al Centro Médico del Hospital Northridge.

https://www.instagram.com/p/BzqBmpnFamu/?igshid=79kb2qzepqga

Según el informe realizado por los agentes de patrulla, Black no estaba bajo la influencia del alcohol al momento de la colisión.

A principios de este año, el comediante se vio envuelto en una controversia a raíz de unos tuits que fueron señalados como homofóbicos por usuarios de la red social.

Hart, de hecho, renunció a presentar la ceremonia de los P remios Oscar 2019 argumentando que no quería ser una distracción y disculpándose con la comunidad LGBTQ por sus "insensibles palabras del pasado".

