El curioso sobrenombre de Nelson Bonilla en Tailandia

Los hinchas del Sukhothai de Tailandia le cambiaron el nombre al delantero salvadoreño Nelson Bonilla. De repende escuchó que la gente lo llamaba por "Soler". Él no sabia qué era eso, pero decidió guardar silencio.

Sin embargo, la curiosidad lo atrapó. Se dio por vencido y le peguntó a los hinchas del club por qué le dicen "Soler". "Me explicaron que era por Luis Suárez (jugador del Barcelona). Me dicen así. Me sorprendió. Yo trabajo para hacer las cosas bien y ellos (hinchas) están felices", apuntó, desde Tailandia.

Nelson Bonilla ocupa el número 9 en el Sukhothai, el mismo número que lleva Suárez en las filas del Barcelona de España.

SOBRE SU ESTADÍA EN TAILANDIA

Bonilla llegó al Sukhothai en este torneo. Lo hizo luego de dos meses de inactividad por una mala inscripción en el equipo Olivairense, de la segunda división de Portugal. En ese periodo bajó de peso para estar listo para su siguiente equipo. Ni por cerca piensa en volver al balompié salvadoreño, al menos no por ahora.

"Acá solo te tenés que preocupar por jugar. He hablado con el técnico del equipo, Pairoj Borwonwatanadilok, y me dio un poco de pena cuando tocamos el tema de la selección, por todos los problemas que ha habido. Él consulta internet y ahí se da cuenta. Me han dicho que solo piense en jugar. Por ejemplo, me fui a un primer hotel y no me gustó. Los directivos me dijeron que si no me gustaba me lo cambiaban", apuntó Bonilla, en charla con EL GRÁFICO.

Ahora el atacante vive sus mejores días en Tailandia. Está muy agradecido por todo lo que el equipo ha heho por él. Admite que fue la mejor decisión.

Por ahora suma cinco tantos y es líder de goleo de la primera división en Tailandia. Le sigue los pasos el español Sergio Suárez, del Port.

"Estamos dando de qué hablar. El equipo ha trabajado para esto. Nuestros fans son los mejores de toda Tailandia, por cómo viven el fútbol. Van 5 mil o 6 mil a ver los partidos. El aroma futbolero te motiva para jugar", apuntó el cusctleco en charla exclusiva con este medio.