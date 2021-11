El desagradable pedido de un cliente que incomodó a la empleada de un bar: “Ni siquiera pagó la cuenta”

Una bartender compartió un video de la extraña conversación que tuvo con un cliente luego de que éste le pidiera que le mostrara los pies. Rápidamente, el clip se convirtió en viral: lleva acumulados 3.8 millones de visitas y cerca de 350 mil likes.

Kayla Elick, de 22 años, publicó las imágenes en su perfil de Tik Tok con la leyenda: “Eran las 10 a.m.”. Se había grabado a sí misma mientras hablaba con un hombre desde detrás de la barra, que le pedía que exhibiera una parte de su cuerpo.

“¿Puedo ver tus pies?”, dice el desconocido a quien no se puede ver en el video. Elick responde: “¿Mis qué?”. “Tus pies”, repite él. La empleada del bar, confundida por la situación, vuelve a preguntar: “¿Mis pies?”. Entonces ella, para conformarlo, parece levantar un poco los pies hacia el cliente, pero él le dice: “Esos no son tus pies, son zapatos”. “¡No voy a sacarme los zapatos!”, le contesta Elick con firmeza.

Junto con las millones de reproducciones, el posteo recibió miles de comentarios de gente que calificó al comportamiento como “extraño”. Una persona escribió: “La gente de hoy tiene mucha audacia, normalmente soy demasiado tímido para pedir servilletas en un bar”. Un segundo usuario dijo: “¿A las 10 de la mañana? Jesús, es demasiado temprano para eso. Lamento que hayas tenido que pasar por eso”.

Alguien también compartió una experiencia similar que tuvo mientras usaba una app de citas: contó que un hombre le había preguntado por los dedos de sus pies. Otra contestó: “A mí me preguntaron de qué color me había pintado las uñas”.

Entre los mensajes, hubo quienes sugirieron que Elick, que tiene más de 31 mil seguidores en Tik Tok, debería haberle pedido dinero, pero la influencer respondió que no podría haberlo hecho incluso si hubiera querido. ¿Por qué? “Para aquellos que me dicen que le debería haber cobrado 100 dólares o más: él ni siquiera pagó la cuenta”.

El repudiable comentario en un ticket que hizo llorar a una moza

Otra empleada de un local gastronómico recurrió a la red social de videos para contar el mal momento que la hizo pasar una clienta. La usuaria @keylamxo en Tik Tok, moza en un restaurante de la cadena estadounidense Hooters, relató que una mesa gastó 624 dólares en comida y tragos de tequila, pero una de las comensales la maltrató y le dejó un mensaje repudiable en el ticket.

“Una chica con la que fui a la escuela secundaria vino con su familia para celebrar el cumpleaños de su papá. La mamá apenas entró dijo: ‘Traenos un tequila Don Julio, hoy estamos bebiendo bien, es el cumpleaños de mi esposo’”, explicó la joven. “Les llevo los chupitos, y en ese momento costaba cada uno 18 dólares. En total, terminaron pidiendo 25. Pidieron un montón de comida, eran como cinco adultos y cuatro niños y todos comieron”, detalló.

La situación se complicó cuando tuvo que cobrarles lo que habían consumido. “Cuando la madre pidió el ticket, ella dijo: ‘Si me hubieras dicho que la cuenta era tan alta, tal vez hubieras recibido una propina’. “¡Señora, solo trabajo acá! No estoy mirando su bolsillo, no sé cuánto hay en su banco. Tal vez no debería salir a comer si no puede permitírselo”.

Por último, el grupo escribió un insulto en el recibo acompañado por un dibujo soez. “Y como si eso no fuera suficiente, la familia, amargada por tener que gastar tanto en su comida, decidió destrozar la mesa”, completó, perpleja, la joven. “Esta mujer decidió tirar kétchup por toda la mesa y volcar todas las bebidas antes de irse. Además, no me dio propina. Y por eso lloré”.