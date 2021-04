El emotivo mensaje de un peluquero a su amigo enfermo de cáncer

Una escena de solidaridad entre amigos, al extremo conmovedor, le está dando la vuelta al mundo. Sucedió en Elche, España, cuando un joven que padece cáncer fue a cortarse el pelo en la peluquería en la que trabaja, pero en medio del corte, uno de sus amigos y compañero de labores, lo sorprendió rapándose también a sí mismo, en un gesto que provocó las lágrimas de emoción.



La escena grabada en el video se dio en Lords and Barbers, una peluquería y barbería ubicada en el centro de la ciudad que cuenta con buena clientela y además tiene miles de seguidores en redes sociales. El protagonista de la historia es Neftalí Martín, quien fue diagnosticado con cáncer, y su tratamiento de quimioterapia le hizo perder su enorme cabellera.

Entonces, se dirigió a la peluquería y le dejo a su amigo, Joel Ortega, que se encargara de eso. En el video que lleva millones de reproducciones, se ve cómo de repente se corta con la máquina su propio pelo y comienza a rapárselo. Neftalí, muy sorprendido, en seguida se da cuenta del gesto de solidaridad de su amigo llora de emoción.



“'No estás solo', esas fueron las palabras de mi gran amigo y compañero de trabajo, acto seguido, se rapó la cabeza diciéndome que hasta que no me volviera a crecer iba a seguir rapándose conmigo”, explicó en su red social.

“Para quienes no lo conocen Joel no es sólo un compañero de trabajo, para mí es un hermano. Te quiero bro”, añadió Neftalí Martín en su emotivo mensaje.

Otros compañeros de trabajo se unieron a la escena y le enviaron un sentido mensaje a Neftalí.



El video causó sensación en redes sociales y generó cientos de reacciones, todas llenas de positivismo.



La cuenta de Lords and Barbers también compartió otro video en el cual se muestra cómo el resto del equipo también se corta el pelo.



“Queremos recorrer este camino contigo, juntos como siempre hemos estado. Queremos demostrarte lo que es la verdadera amistad, porque todos somos uno. Por los momentos que hemos pasado y los que nos quedan por vivir. Lo que la barbería une, que nadie lo separe jamás”, fue el mensaje que publicaron en su perfil.