Él es "Gran Luigi", el niño rapero que es fenómeno viral en El Salvador (VIDEOS)

Un parlante con pistas es la principal herramienta de "Gran Luigi", un niño salvadoreño que a la música ha sumado su talento para rapear.

Luis Mauricio se ha dedicado por un tiempo a exhibir su talento en las calles y en el transporte público del área metropolitana de San Salvador.

Pero recibió hace solo unos días un impulso importante al ser presentado por Soyacity.com, el perfil en las redes sociales de jóvenes soyapanecos en las que se comparte principalmente contenido humorístico y también servicios sociales.

Después de eso, su historia se ha hecho más conocida. "Esto es una gran bendición y una gran ayuda. Ese gordo que me ayudo, le tengo un gran aprecio porque lo que me ha hecho es una gran bendición, estoy muy agradecido con él", dice sobre el apoyo dado por Soyacity.com "De no haber sido por él, no sé qué habría sido de mí", sentencia "Gran Luigi".

"Gran Luigi" también estuvo junto a los locutores Salvador Vásquez y Salvador Alas ("la Choly") en Radio Scan. Tuvieron un imperdible momento de improvisación.

El pequeño, que le gusta la música desde los cinco años de edad, tendría la oportunidad de grabar en un estudio gracias a "la Choly".

En YouTube hay diversos videos de "Gran Luigi" improvisando. Esta es una de sus canciones en la que expresa su deseo de ser un gran cantante.