El escándalo detrás de la muerte de la mexicana Karla Luna

Horas después de que se activó la Alerta Amber en México, debido a que Américo Garza, ex esposo de la fallecida comediante Karla Luna, se llevó a sus hijas Sara y Nina supuestamente “a la fuerza”, los abogados de Américo aparecieron en una conferencia de prensa en Monterrey. Subrayaron que las niñas están con su padre y no con un desconocido por lo que pidieron que se cancelara la Alerta Amber ya que además, él tiene la patria potestad.

“Y al momento de fallecer Karla, la custodia la adopta él”, aseguraron.

RELACIÓN TORMENTOSA Y ENGAÑO CON SU MEJOR AMIGA

La historia de Karla Luna y Américo Garza fue tormentosa. Estuvieron seis años en unión libre, se casaron en 2012 y se separaron en 2013 cuando ella descubrió que Américo la engañaba con Karla Panini, quien era la mejor amiga de Luna, desde siempre criticada duramente en redes sociales. Américo está casado con Panini. Ambas mujeres formaban parte del dueto de comedia "Las lavanderas". Luna, además, luchaba desde 2012 contra el cáncer, causa de su muerte, esta semana.

Su última voluntad, se dijo, es que sus hijas permanecieran juntas al lado de su abuela.

¿QUÉ DICEN LOS ABOGADOS?

Sin embargo, la opinión del abogado Alberto Woolrich, consultado por EL UNIVERSAL sobre el tema es diferente: si Karla Luna tenía la patria potestad de las niñas, es un derecho que no se extingue de inmediato ni pasa automáticamente al padre.

“Un juez de lo familiar tiene que recapitular o tomar conocimiento del fallecimiento (de Karla) para que la guarda y custodia y patria potestad la pueda resolver el juez de lo familiar con base en los argumentos que expresen las partes. Aquí hay dos conductas, una que es vinculada con una cuestión de carácter penal (la Alerta Amber por sustracción de menores) que esto es motivo de una carpeta de investigación de la procuraduría para que localicen a las niñas”.

El abogado Woolrich expresa: “El padre bajo ningún aspecto, no obstante que es padre, si no tiene la patria potestad, no hay ley alguna o precepto legal que lo autorice a retener a los hijos, lo que está cometiendo (si es que no tenía la patria potestad) es una conducta delictiva y trae como consecuencia una investigación y posible detención a futuro”, externó.

ASÍ INICIÓ TODO

La denuncia contra Américo se dio en Twitter y Facebook, donde los hijos mayores de Luna (de una relación anterior a Garza) señalaron: “Hay temor de que le pase algo a mi familia porque nos amenazó y como todos saben Américo es una persona violenta”. También se lee que Garza se las llevó en contra de su voluntad.

Pese a que son niños, su opinión también cuenta, dijo el abogado. “Con base en los convenios internacionales sobre todo el de San José Costa Rica, los niños son el interés supremo de la justicia y tienen derecho de expresar lo que les convenga”.

En contraparte, los abogados de Américo solicitaron cancelar la Alerta Amber “Y estamos en la disposición de acudir ante las autoridades”.

En la Alerta Amber se lee: “Derivado de las investigaciones se desprende que existe una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por la madre de las menores (occisa). Por lo anterior se considera que la vida de las personas ausentes pudiera estar en peligro”. Hasta ayer por la noche no se había cancelado la alerta.