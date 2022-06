El escándalo sexual de Bill Clinton es ahora una polémica serie de TV

Era imposible no pensar en que el famoso productor y director estadounidense Ryan Murphy le encantaría desarrollar una serie alrededor del escándalo sexual que casi le cuesta la presidencia a Bill Clinton.

Murphy ya tenía en su haber producciones inspiradas en casos judiciales muy sonados, como el del exjugador de fútbol americano O. J. Simpson o la historia alrededor del asesinato del diseñador Gianni Versace. Ambas fueron un éxito en su momento y plantearon una narrativa intensa y muy cercana al thriller que dio paso a un séquito de seguidores que esperaban ansiosos una nueva y polémica radiografía judicial o que gravitara alrededor de la fama y el poder.

Ahora Ryan Murphy les ha cumplido el deseo con American Crime Story: Impeachment, que retoma el caso de Clinton y la prácticante de la Casa Blanca Monica Lewinsky, quienes tuvieron un romance que sacudió las esferas políticas en Estados Unidos y dio paso al primer juicio político de un presidente de los Estados Unidos en más de un siglo, a través de los ojos de las mujeres que protagonizaron los hechos: Monica Lewinsky, Linda Tripp y Paula Jones. Las tres se convirtieron en el centro de atención del público durante una época de rencor partidista corrosivo, políticas sexuales erráticas y un panorama mediático cambiante.

La propia Lewinsky decidió ser productora de la serie, que se puede ver en la plataforma de streaming Star+ desde el 22 de junio, lo que le da un matiz de interés mayor, ya que promete un enfoque totalmente nuevo.

La serie promete una mirada enfocada en la situación que tuvo que lidiar Lewinsky. Foto: Star+

Cabe recordar que cuando estalló el escándalo del romance del mandatario, ella tenía 22 años y fue bombardeada y atacada sin clemencia por muchos medios y una sociedad que se aterraba ante la idea de experimentar la mayor crisis política de la historia estadounidense, cuando un Clinton arrepentido pidió disculpas al país en 1998 en una alocución televisada desde la sala de mapas de la Casa Blanca. El mandatario reconoció su error, pero también reclamó el derecho de un presidente a tener una vida privada.

“En efecto, tuve una relación con la señorita Lewinsky que no era apropiada. En realidad, fue un error. Constituyó un muy grave error de juicio y una falta personal de mi parte, de la cual soy total y únicamente responsable” fueron algunas de las palabras de su testimonio.

El romance de Clinton y Lewinsky comenzó en 1995 y eso lo llevó a encarar una acusación en la Cámara de Representantes en diciembre de 1998 por perjurio y obstrucción de la justicia por sus intentos de encubrir su relación con la joven, Pero fue absuelto un año después y pudo seguir gobernando.

Sin embargo, en la serie de Murphy, Clinton no es el personaje principal, de hecho, su interés pareciera estar ligado más al contexto en el que se movía Monica Lewinsky, el entramado de intriga y traiciones que acompañaron esa experiencia. “A lo largo de la historia, las mujeres han sido traducidas y silenciadas. Ahora es nuestro momento de contar nuestras propias historias con nuestras propias palabras”, comentó la implicada en el escándalo antes del estreno de la serie.

Edie Falco hace el papel de Hillary Clinton. Foto: Star+

La idea era “garantizar que lo que me ocurrió a mí no vuelva a sucederle a otra joven en nuestro país”, agregó en una nota publicada en Vanity Fair.



La actriz Beanie Feldstein tiene el papel de Monica en American Crime Story: Impeachment, acompañada por la experimentada –y musa de Ryan Murphy– Sarah Paulson, en el papel de su amiga y confidente Linda Tripp. Además de un Clive Owen, que se mete en la piel del presidente Bill Clinton.

“Cuando Ryan Murphy me llamó para decirme que tenía el papel, casi me voy al suelo, prácticamente caí al suelo. Estaba en Londres, en el apartamento de mi pareja, y tuve que agarrarme de la manija de la puerta del horno porque necesitaba estabilizarme”, recordaba Beanie Feldstein en una entrevista con Elle.

“Creo que Ryan es uno de los talentos más notables y prolíficos que jamás haya existido, y su trabajo es tan revolucionario. Luego me pidió que también fuera productora ejecutiva (...). Sus programas hablan por sí mismos en su arte, su creatividad, la forma en que superan los límites sociales, eso fue impactante y me marcó”, agregó la protagonista. Feldstein es recordada por series como The Humans, Grey’s Anatomy y What We do In The Shadows, así como en las películas Lady Bird y How to Build a Girl.