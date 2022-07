"El fútbol y el humor pegan mucho": Jero Freixas, el actor argentino que se volvió viral por su video del Mundial Rusia 2018

El actor y creador de contenido argentino Jero Freixas visitó El Salvador y conversó con el equipo de ChattingSport sobre su carrera en la actuación, el fútbol y lo que conoció del país.

El comediante junto con su esposa Jose de Cabo se hizo camino dentro de la actuación, pero tuvo un punto de apogeo cuando publicó en su canal de Youtube un video que le dio la vuelta a Latinoamérica y diversas partes: un sketch sobre el fanatismo al Mundial de Fútbol.

Fue en 2018, él y su pareja recrearon una conversación en el automóvil sobre cómo el personaje de Jero Freixas se negaba a ir a una boda porque coincidía con los horarios del Mundial Rusia 2018. A la fecha el clip ya tiene más de 3.7 millones de vistas.

El video viral que le cambió la vida a él y su pareja:

A partir de ahí las cosas cambiaron y dentro de una gira por Costa Rica y México, Jero Freixas hizo escala en El Salvador. Comentó que pudo probar los mariscos: "Muy ricos, muy bien, me tomé unas cervecitas acá... conocí gente y todos muy amables, muy buena onda conmigo, muy simpáticos".

En esta charla con el equipo de ChattingSport, Jero contó cómo cruzó caminos en la actuación con su esposa Jose y no oculta que el fútbol lo apasionaba desde niño. ¿Pero cómo combinaba eso con su profesión de actor? Las redes sociales fueron la respuesta.

"Fue una necesidad. Arranqué con la actuación de chico, me encantaba el fútbol, pero no me imaginaba combinarlos... cuando arranqué con las redes, tampoco fue arrancar con fútbol, sino de la vida cotidiana, pero al acercarse al Mundial, los videos que hacíamos con Jose de pareja, de conflictos, vimos que debíamos hacer algo para el Mundial", recuerda.

Curiosamente, Jero Freixas dice que no toma mucho mate, una bebida tradicional en su Argentina natal. Lo que no le falta es, como confesó, un buen asado. Foto: cortesía/Jero Freixas (Facebook)

Freixas dice que con su esposa Jose "somos actores los dos, nos conocimos estudiando en la universidad y ahí arrancó el amor. Los dos somos actores, luego la abandonó (la profesión), pero volvió a actuar conmigo (en los videos)".

Después del éxito del clip de Rusia 2018 supo que esa era la ruta, lo que ahora lo lleva a giras fuera de su país. "Ese fue el primer video de fútbol que hicimos, que se viralizó. El fútbol y el humor de la mano pegaban mucho", reconoce.

En El Salvador, a Freixas le regalaron una camiseta de la selección salvadoreña, con la firma de Bryan Tamacas, futbolista del Alianza y de la Selecta. En esta entrevista, por supuesto, la mostró con alegría.

Mira la entrevista acá:

En el fútbol, Freixas es seguidor de varios equipos, tanto de su natal Argentina (en donde es hincha del Independiente de Avellaneda), como del Sporting FC de Costa Rica, con quien tiene una alianza creativa. En México, además, es fan del Rayados de Monterrey.

Pero su equipo favorito es la selección Argentina. "En la Scaloneta -como le dicen al equipo nacional por su entrenador Lionel Scaloni- me subí desde el inicio", confiesa.

Y entre Lionel Messi y Diego Maradona, ídolos del fútbol mundial, Freixas dice que prefiere no escoger, que se queda con ambos. Messi, curiosamente, junto con su esposa Antonella Roccuzzo, son seguidores de Jero y su pareja en Instagram.

Messi es parte del club de fans de Jero Freixas.

Recuerda que podrás ver más contenido de ChattingSport próximamente, y de cara a la Copa Mundial Catar 2022 se vienen más sorpresas.

