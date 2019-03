"El hecho de que los hombres encuentran la sexualidad más importante es una ventaja extra para las mujeres"

iStock El capital erótico es ahora más importante que nunca, mantiene la socióloga británica Catherine Hakim.

Se considera feminista, pero critica ferozmente lo que llama "feminismo radical".

Su libro "Capital erótico: el poder de fascinar a los demás" (publicado en español en 2012) causó escándalo al decir que las mujeres deberían utilizar su "capital erótico" para conseguir beneficios económicos y sociales.

Su argumento de que los hombres sufren un "déficit de sexo" al tener un mayor interés sexual que las mujeres no fue muy bien recibido entre quienes la criticaron por ignorar los condicionamientos históricos y culturales tras esta premisa.

Pero además de provocadora, Hakim -que fue investigadora de la prestigiosa London School of Economics durante 19 años- es una conocida académica y socióloga que ha estudiado en profundidad la situación de las mujeres en el mercado laboral y sus preferencias a la hora de combinar la vida familiar y profesional.

Sus teorías han generado gran interés, al tiempo que grandes críticas.

Ella mantiene que el capital erótico es hoy más importante que nunca y que, aunque tanto mujeres como hombres pueden beneficiarse del mismo, son las mujeres las que lo poseen en mayor medida.

En BBC Mundo hablamos con ella, que ahora es investigadora en el centro de estudios londinense Civitas, como parte de nuestra cobertura para el Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo.

Lo que sigue es un extracto editado de la entrevista.

BBC Catherine Hakim.

¿Qué es el capital erótico?

Es una combinación de atractivo físico y social. Incluye cosas como la belleza facial, obviamente, y tener un buen cuerpo; estar físicamente en forma y ser vivaz, lo que generalmente significa estar saludable y tener un buen sentido del vestir; buenas habilidades sociales, saber cómo hablar con las personas y conseguir gustarles (algunas personas lo llaman encanto o carisma) y yo diría que lo último, que solo es importante en las relaciones privadas, es la sexualidad y la competencia sexual.

¿Por qué creó este concepto? ¿Por qué cree que es importante?

Yo soy científica social, socióloga. Y toda mi vida he hecho investigaciones sobre el mercado laboral y la posición de las mujeres en él, la discriminación por sexo y las relaciones laborales, etcétera. Todo el énfasis está en el capital humano, las calificaciones, la capacitación… En las explicaciones de por qué hay una brecha salarial de género.

iStock Los académicos viven en una torre de marfil, dice Hakim.

Y hasta cierto punto, recientemente hemos dicho que no solo es el capital humano, también hay un capital social: es a quién conoces, en lugar de lo que sabes. Y un día se me ocurrió que, al concentrarnos solo en el capital humano y el capital social de una manera muy pequeña, en realidad nos estamos perdiendo muchas de las cosas que importan en la vida real, cotidiana, de la que los académicos están fuera.

Yo soy académica y pasé 20 años en la London School of Economics. Los académicos, por un lado, saben mucho porque realmente se especializan en temas e intentan saber todo sobre ellos, pero por otro son personas completamente estúpidas porque viven fuera del mundo real, viven en una torre de marfil de personas que son como ellos.

Y me di cuenta de que en el mercado laboral, pero también en la vida privada, lo atractivo que eres y tus habilidades sociales para presentarte a ti mismo son sumamente importantes y los académicos lo han ignorado por completo.

Creo que lo ignoraron por dos razones: una es que no fue tan importante en el pasado como lo es hoy. Hoy es más importante y ellos están desactualizados.

Y creo que la segunda razón por la que lo ignoraron es que creen que en realidad en el mundo académico realmente no importa mucho, pero están equivocados: importa, pero no es visible para ellos cuánto importa y están desactualizados al no darse cuenta. En el día de mañana va a importar aún más.

Porque hay estudios que muestran que un profesor atractivo gana más que uno poco atractivo. Son estudios estadounidenses, donde si los estudiantes otorgan a un profesor una calificación alta, esto conduce a un aumento salarial; en Gran Bretaña, si los estudiantes le otorgan una calificación alta o baja a un profesor, esto no afecta a su salario. Pero en Estados Unidos sí lo hace. Y los académicos que son atractivos ganan más que los académicos poco atractivos.

iStock A las personas atractivas les va mejor en la vida, opina Hakim.

Y luego empecé a buscar de manera más general y encontré toneladas, toneladas y toneladas de investigaciones, no solo en Gran Bretaña y Estados Unidos, sino en todo el mundo, mostrando que a las personas atractivas les va mejor en la vida, les va mejor en el mercado laboral pero también en la política, en el deporte y en la vida privada.

Sabemos que en la vida privada es obvio que los hombres guapos y las mujeres bellas tienen más fácil conseguir citas y tener novias, novios y casarse.

Lo interesante es que también es cierto en el mercado laboral. Por ejemplo, los abogados atractivos ganan más que los abogados poco atractivos, y esto es particularmente obvio cuando acuden a los tribunales: es más probable que tengan éxito en obtener lo que quieren para sus clientes. El jurado o el juez estarán de acuerdo con ellos.

¿Por qué dice que las mujeres tienen en general más capital erótico que los hombres?

Debido a que ha habido varias encuestas nacionales en Estados Unidos y Canadá, pero también en Gran Bretaña, que introdujeron una pregunta acerca de qué tan atractivas eran las personas, y todas estas grandes encuestas nacionales siempre mostraron que los entrevistadores consideraban a las mujeres más atractivas que a los hombres.

Puede haber varias razones para esto. Una es que las mujeres realmente prestan más atención a su apariencia, se ponen maquillaje, son más exigentes con la ropa, simplemente hacen un mayor esfuerzo, por lo que no es sorprendente.

Pero lo más interesante es que las mujeres explotan menos su atractivo que los hombres. Todos los estudios muestran que los hombres lo explotan de manera más eficiente y frecuente que las mujeres. Y ese es uno de los puntos clave que hago en mi libro.

Primero, que las mujeres son más atractivas en promedio porque hacen un mayor esfuerzo, pero en segundo lugar que las mujeres no lo están explotando porque los hombres puritanos y patriarcales les han dicho que la belleza es frívola, la belleza es superficial, no deberían confiar en eso, lo que está dentro cuenta más que lo que está afuera. Esto no es cierto, en el mundo moderno lo que está afuera cuenta mucho.

Una parte importante de su teoría se basa en el concepto del déficit sexual masculino. ¿Puede explicar qué es esto?

De hecho, esta es una teoría completamente distinta. Y creo que cometí un error de alguna forma al mencionarlo en el libro sobre capital erótico y la gente piensa que es lo mismo, y es una segunda teoría completamente separada sobre la que ahora estoy escribiendo un libro.

iStock ¿Tienes los hombres más deseo sexual que las mujeres? Hakim opina que sí.

Explicaré lo que es, pero no es una parte central de la teoría del capital erótico. La parte principal de esta teoría es decir que tener un buen aspecto importa, es más importante en el siglo XXI que lo que importó en el pasado, y lo es en todas las ocupaciones y en todas las situaciones sociales, no solo en el caso de las modelos o actrices de cine o lo que sea. Así que esa es la teoría central del capital erótico.

La tesis del déficit sexual masculino es que, debido a que yo estaba investigando mucho, descubrí que todas las encuestas sobre sexo muestran que los hombres están más interesados en el sexo, la sexualidad y el entretenimiento sexual o incluso simplemente en libros o películas eróticas que las mujeres. Pagarán más por ello, arriesgarán más y lo buscarán más activamente que lo que las mujeres nunca lo harán.

Y existe este argumento feminista de que esto es solo porque a las mujeres se les enseñó a ser tímidas, a ser modestas y a decir no al sexo en lugar de sí, y todas las encuestas sexuales modernas muestran que esto simplemente no es cierto. Hay un montón de nuevas investigaciones sobre mujeres jóvenes modernas que muestran que todos esos viejos argumentos sobre mujeres simplemente ya no son verdaderos.

Esto es sorprendente. ¿Puede referirse a una investigación específica que apoye esta afirmación?

¿Sobre diferencias sexuales?

Porque yo pienso que especialmente entre la gente joven, lo que usted está diciendo es sorprendente.

De acuerdo, bien, hasta la edad aproximadamente de los 25 años hay muy poca diferencia, casi ninguna diferencia, en el interés sexual, incluso hasta los 30 años es una diferencia muy pequeña, está ahí pero es muy pequeña, por lo que la gente no es consciente. Después de los 30 años, la brecha aumenta enormemente entre el interés sexual masculino y femenino.

Hay una encuesta nacional de sexo en Gran Bretaña llamada Encuestas nacionales de actitudes sexuales y estilos de vida (Natsal) que se lleva a cabo cada 10 años, y la última fue en 2011, y esta también mostró que las mujeres jóvenes dijeron "mi pareja está más interesada en el sexo que yo". Una cuarta parte dijeron eso.

¿Una cuarta parte? ¿O sea que tres cuartas partes…?

Mientras que los hombres nunca dicen que mi pareja está más interesada en el sexo que yo.

Así que puedes decir que esto puede ser sorprendente para los jóvenes, pero yo no pienso eso. Es particularmente obvio en el grupo de mayor edad, pero incluso en el grupo más joven, las mujeres, una cuarta parte es una gran minoría de mujeres conscientes de que los hombres todavía están más interesados en el sexo que ellas.

iStock El "déficit sexual" es menor en la juventud, dice Hakim.

Pero todavía hay tres cuartas partes que aparentemente no están de acuerdo con eso .

Está bien; la mayoría no ve una diferencia. Si le preguntas a los hombres, un tercio dice que su pareja está menos interesada, los hombres son más conscientes de ello.

Una de las cosas que entendí de su libro es que usted decía que una de las razones por las cuales las mujeres tienen más capital erótico o tienen mayores oportunidades para explotarlo está relacionada con el déficit sexual masculino. Entendí que usted estaba vinculando ambas cosas...

Hay una interacción. Todo en la vida social interactúa. La gente que lleva ropa cara y parecen ricos son más atractivos que la gente que tiene ropas barata y parece pobre. Hay una interacción entre los ingresos y la atracción social.

Pero lo que yo decía en el libro es que, primero, las mujeres son más atractivas que los hombres y el hecho de que los hombres encuentran la sexualidad más importante en sus vidas que las mujeres, es una segunda ventaja extra para las mujeres.

Son dos ventajas: una es, incluso si eres fea, hombres feos todavía querrán tener sexo contigo con más probabilidad que en el caso de las mujeres. Incluso si no hay belleza, los hombres querrán tener más sexo que las mujeres. Pero si eres además atractiva, esto multiplica tu ventaja.

También dice usted que, según las estadísticas, los hombres y las mujeres atractivos ganan en promedio entre un 15% y un 20% más que sus pares poco atractivos. Lo que me sorprende es que, en lugar de criticar esto por ser discriminatorio con las personas poco atractivas, usted cree que todos deberían trabajar para ser más atractivos. ¿Por qué?

iStock Discriminamos todo el rato en favor de las personas inteligentes, dice Hakim.

Hay dos cosas. Una es que las personas listas, inteligentes y altamente cualificadas ganan más que las personas estúpidas y sin educación, y aceptamos esas diferencias en relación con la inteligencia, con o sin cualificaciones, y en relación con las cualificaciones.

No sé por qué en algunos países la gente dice que es discriminatorio que las personas atractivas ganen más. No lo es: se desempeñan mejor en su trabajo. Las personas atractivas venderán más productos, venderán más pólizas, venderán más ideas, los políticos obtendrán más votos, los gerentes que sean más atractivos obtendrán más cooperación, funcionarán mejor y conseguirán mejores resultados.

Entonces no es discriminación, en realidad están obteniendo mejores resultados. Y la mayoría de los empleadores lo sabe. Por eso no es discriminación.

Pero lo segundo es que discriminamos todo el tiempo en favor de las personas inteligentes, listas y altamente calificadas, y pensamos que este tipo de discriminación está bien y estoy explicando que cualquier discriminación a favor de las personas atractivas también está bien. Por el mismo motivo: son más productivos.

La segunda parte es que entre el 15% y el 20% más es un promedio, por lo que, obviamente, en un trabajo donde las apariencias son importantes, por ejemplo, modelar, puede ser mucho más, puedes ganar millones como modelo atractiva.

Las personas realmente atractivas que saben cómo explotarlo a través de las redes sociales, etcétera, pueden llegar a ser increíblemente ricas.

Este 15% y 20% es un promedio muy pequeño en todas las ocupaciones donde realmente esto no importa, por ejemplo, si trabajas en una fábrica y con máquinas todo el tiempo, entonces no va a ser muy importante. Pero si eres gerente e interactúas con personas, o si eres un vendedor o un abogado, entonces comienza a ser muy importante.

iStock El atractivo físico no solo es un activo para profesionales como las modelos, opina esta socióloga.

Y cómo las personas extrañas te tratan en la vida cotidiana también se ve afectado.

Por ejemplo, hay estudios que demuestran que si un niño hermoso se pierde en la calle, más personas lo ayudarán que a un niño feo que también está llorando y perdió a sus padres.

Así que este tipo de apoyo y ayuda para las personas atractivas, niños y adultos, comienza desde una edad muy temprana y sucede durante toda su vida y eso realmente hace una gran diferencia.

Posiblemente la diferencia entre la inteligencia y la belleza, al menos una de las diferencias en mi opinión, es que se puede hacer algo con las políticas públicas para brindar más oportunidades a las personas en términos de educarse o desarrollar sus capacidades. ¿Qué puedes hacer si alguien no es atractivo, no es hermoso? Si eres igualitario, si quieres que la sociedad sea más igualitaria, su teoría es inútil.

Bueno, estoy completamente en desacuerdo contigo en eso. No somos igualitarios. Esta es una idea hipócrita completamente falsa. Somos totalmente no igualitarios. En la actualidad, decimos que si eres un chico inteligente, una chica inteligente vas a la universidad y ganas mucho dinero.

Bueno, en Gran Bretaña el 50% de los jóvenes abandonan la escuela sin ninguna cualificación de ningún valor, el 50%. Y luego en muchos países las familias simplemente no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela o la universidad y, por lo tanto, hay millones de personas que no tienen las ventajas de tener cualificaciones.

Y aceptamos que ganen menos y que las personas cualificadas ganen más. Es por eso que los padres invierten en sus hijos e intentan presionarlos para que vayan a la universidad. Así que el coeficiente intelectual y las cualificaciones son muy desiguales en sus consecuencias y aceptamos eso, y es hipócrita decir que somos una cultura igualitaria. No lo somos en absoluto.

No, no estoy diciendo que lo seamos. Solo pregunto que si un gobierno realmente quiere hacer algo respecto a la desigualdad…

Bueno, no creo que los gobiernos quieran hacer nada sobre la desigualdad. Creo que esto es completamente...

¿Ningún gobierno?

Lo que dicen que quieren hacer y lo que realmente hacen son dos cosas totalmente diferentes, así que creo que no es un punto particularmente relevante. Pero lo segundo es que el coeficiente intelectual es un 50% genético y otro 50% entrenamiento y educación.

La belleza yo estimo que es un 50% genética y un 50% entrenamiento, educación y aprender a usarla. Por ejemplo, las habilidades sociales te enseñan a ser elegante, encantadora y agradable. En las escuelas japonesas enseñan a los niños a sonreír. Enseñan a los niños buenos modales.

En segundo lugar: cómo vestirse. Hay un montón de libros de autoayuda sobre cómo vestirse adecuadamente y sabes que incluso los periódicos tienen columnas. Vestirse apropiadamente es algo que todo el mundo tiene que aprender.

iStock Los gobiernos no se preocupan por mitigar la desigualdad, asegura la investigadora.

Y en tercer lugar, en términos de aptitud física y vitalidad es muy importante. Puedes ir al gimnasio o incluso si no tienes un gimnasio, puedes hacer ejercicio en casa. Mantener un buen cuerpo, mantener un peso normal. Eso es algo que todos pueden hacer por sí mismos, no necesitas que el gobierno te enseñe a hacerlo. El gobierno sí alienta a las personas a llevar una dieta saludable y hacer ejercicio, lo que, por supuesto, te hace mucho más atractivo que si eres obeso y apenas puedes caminar.

Mantener un buen cuerpo, mantenerse en forma, puedes ser atractivo incluso si eres feo porque puedes hacer todo lo demás. Y los franceses consideran que ser atractivo es una cuestión de esfuerzo y no solo de genética pura. Si tienes buenos genes eso es una ayuda. Obviamente, eso es una gran ayuda, pero todavía puedes ser atractivo si no.

Antes decía que el capital erótico nunca había sido tan importante y, en realidad, en su libro dice que si no puedes ser bello, entonces la personalidad, las habilidades sociales, el encanto, etc étera, se vuelven más importantes. Como un consejo dirigido a las mujeres, especialmente, parece que hemos estado allí antes. Suena como que así eran las cosas en el pasado y esta es una de las críticas que se ha hecho a su trabajo. Pero supongo que usted piensa que esta es una idea muy avanzada o progresista.

Estás absolutamente en lo correcto. Y ese es uno de los problemas que obtengo en las culturas puritanas anglosajonas.

No lo entiendo. No me pasa en lugares como España. No me pasa entre los lectores de Japón o China, donde se ha traducido el libro.

iStock Las mujeres ya no tienen que "venderse" en el mercado matrimonial, dice Hakim.

No me pasa en muchas otras culturas, incluyendo católicas. Recibo esa crítica exclusivamente en las culturas puritanas anglosajonas. Y hay una supuesta actitud feminista, en mi opinión no es feminista, que dice que en el siglo XIX las mujeres tenían que embellecerse porque el mercado matrimonial era el único mercado en el que podían participar.

Tenían que venderse por el precio más alto al marido más rico y para hacer eso tenían que ser hermosas y encantadoras. En el siglo XXI la diferencia es que las mujeres no tienen que venderse en el mercado matrimonial. Los hombres tienen que venderse en el mercado matrimonial porque tenemos un exceso de oferta de hombres.

Y eso ya se ha vuelto muy claro, que los hombres ahora están gastando dinero en cosméticos y artículos de tocador, que se cortan el cabello con mayor frecuencia y que se esfuerzan más en la ropa y las revistas para hombres. No solo hablan de autos, etcétera.

Pero la segunda diferencia en el siglo XXI es que ser atractivo ahora ha comenzado a importar mucho en el mercado laboral. Y así, la objeción feminista es simplemente que solíamos tener que vendernos en el mercado matrimonial, por lo que la belleza debe ser estúpida.

Bueno, entonces no era estúpido y ciertamente no lo es ahora. Y la diferencia es que ahora se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Están viviendo mentalmente en el pasado, intelectualmente, están viviendo en el pasado y no han entendido que lo que mi libro dice es que el siglo XXI es un mundo diferente.

El hecho es que el mundo ha cambiado hoy en día. Importa e importa incluso en el mundo académico, en el mercado laboral en general, es importante para los políticos. Los políticos siempre han sabido que es importante vestirse bien, tener un buen corte de pelo, tomarse una buena foto y demás, pero es mucho más importante para los políticos hoy que en el pasado.

[Justin] Trudeau (el primer ministro canadiense) se ve bien, [Emmanuel] Macron (presidente francés) se ve bien, pero incluso [Francois] Hollande, el expresidente francés, perdió algo así como 10 kilos y fue a un buen sastre para obtener gran cantidad de trajes nuevos cuando decidió postularse para la presidencia.

Sabía que tenía que cambiar porque los políticos no se engañan a sí mismos. Saben que importa y hacen lo que es necesario. Por alguna razón, las mujeres tienen esta actitud de "oh, bueno, creo que no debería importar, está mal, es moralmente equivocado, es una estupidez".

iStock El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sabe utilizar su atractivo, según Hakim.

No estoy segura de que el argumento sea que es moralmente incorrecto. Creo que la mayoría de las personas, o al menos muchas de las mujeres que conozco, solo quieren ser evaluadas y recompensadas en función de sus logros profesionales y no por su aspecto. Creo que eso las hace sentir que son más poderosas de esta manera, que de lo contrario se sentirían más vulnerables, porque de esta manera su autoestima no depende realmente de lo buenas que son en lo que hacen, sino en otras cosas con las que quizás no se sienten tan cómodas.

Bueno, hay dos puntos aquí. Una es que sí están siendo recompensadas por su trabajo y sus cualificaciones. Así es como consiguieron el trabajo en primer lugar. No entrevistas a personas que no tienen cualificaciones. Tienes que poner el pie en la puerta. Tienes que tener la experiencia laboral, las cualificaciones, la capacidad, el conocimiento...

Yo entrevisté a cientos de personas cuando trabajaba en la administración pública. Había tal vez seis candidatos, 12 candidatos máximo, dependiendo de cuántos podías entrevistar en un día. Teníamos algo así como 100 solicitudes para cada puesto, si no 200. Así que para obtener una entrevista tenías que tener las cualificaciones, eso es obvio, y el tipo correcto de cualificaciones también. Pero una vez que estás en la sala de entrevistas, todos pueden obtener el trabajo en función de las cualificaciones. ¿A quién vas a escoger? Vas a elegir el candidato más atractivo.

¿Pero no cree que eso sería considerado i legal?

Por supuesto que es legal. No hay nada de ilegal en ello. Existe la idea de que, de alguna manera, porque las cualificaciones son importantes, todo lo demás debe tratarse como basura. Eso es una tontería.

Las personas se eligen para los trabajos en función de cómo crees que trabajarán en un equipo, cómo crees que se llevarán con otras personas. Las personas que son atractivas y tienen buenas habilidades sociales se llevan mejor con otras personas. No hay duda al respecto. Es totalmente legal contratar a personas que crees que funcionarán bien en el trabajo.

U na de las cosas que dice en el libro es que "el feminismo se ha convertido en una ideología permanentemente negativa, independientemente de los hechos o razones lógicas". Sin embargo, por ejemplo, este 8 de marzo h abrá manifestaciones en muchos lugares. En España, por ejemplo, por segunda vez en la historia habrá una huelga feminista. Muchas personas que antes no se consideraban feministas, ahora sí se consideran feministas. Así que ha habido un cambio. N o parece que el feminismo esté perdiendo peso. Quiero decir que diría que en realidad está ganando el discurso público.

Reuters Mujeres españolas convocaron una huelga feminista para este Día Internacional de la Mujer.

No estoy de acuerdo contigo en eso. Esto es un fenómeno temporal. De vez en cuando, los jóvenes dicen que tendremos un resurgimiento del feminismo. No estoy en contra del feminismo, y me considero una feminista en el sentido de que quiero un mejor trato para las mujeres.

Pero lo que mi libro dice es que obtener un mejor trato no se trata solo de ir a la universidad y ese es el error que hemos estado transmitiendo a nuestras hijas hasta ahora, no se trata solo de eso.

Eso es algo bueno, yo enseñaba en universidades así que obviamente no voy a decir que es algo malo, pero no se trata solo de eso. Lo que veo como la causa principal que se está creando este nuevo resurgimiento del activismo feminista, si quiere llamarlo así, que es en realidad sexual: acoso sexual, problemas sexuales, diferencias sexuales, etc.

Y es por eso que estoy escribiendo un libro sobre política sexual. No escucho tantas manifestaciones por la igualdad de género en la paga, el acceso a empleos, el acceso a la educación o lo que sea. Hay algunos países donde el aborto todavía no es un derecho. Todavía hay países donde el aborto sigue siendo ilegal. Así que sí, el feminismo no se ha extendido todavía por todas las culturas y todos los países. Hay todavía cosas de este estilo sobre las que las mujeres todavía tienen que luchar, no es que todos los países hayan llegado ya al lugar adecuado.

Pero veo el acoso sexual y el movimiento "Me Too" como una indicación de que la sexualidad y las relaciones sexuales se han convertido en un área más problemática, en un área de disputa y discusión, etc. para las mujeres. Y eso es lo que veo, muchas más mujeres agrupándose y protestando por esto que antes. Y creo que parte de la razón de esto es que es lo que mencioné anteriormente: hay un excedente de hombres, por lo que he predicho que el déficit sexual masculino empeorará con el tiempo.

Getty Images La sexualidad es un área en disputa, mantiene Hakim.

Una de las ideas que usted desarrolló como académica y que creo que fue importante en aquel momento fue su investigación sobre cómo diferentes mujeres tienen diferentes tipos de preferencias en términos de cómo ven la relación con el mercado laboral y la familia.

[Hakim describi ó, simplificando, tres grupos de mujeres : las que priorizan sus carreras, las que priorizan la vida familiar y las que intentan combinar ambas cosas sin otorgar una prioridad absoluta a ninguna de ellas ].

Y tengo curiosidad por saber si ahora piensa que el equilibrio entre estos tres tipos diferentes de mujeres que describió ha cambiado en la última década en términos de las preferencias de las mujeres hacia el trabajo y al balance entre la vida personal y profesional.

No veo ningún cambio. Lo que veo es que se ha vuelto más aceptable para una mujer que está altamente calificada en un trabajo profesional o de gestión, o en un trabajo muy bien pagado decir: "Voy a tomarme un tiempo y pasar tiempo con mis hijos", "voy a trabajar por cuenta propia porque de esa manera puedo trabajar medio tiempo y pasar más tiempo con mis hijos", o lo que sea.

Se ha vuelto aceptable que esto suceda. Mientras que antes habíamos luchado tanto para conseguir esos trabajos profesionales y de gestión, que nunca los abandonábamos en ninguna circunstancia.

Creo que ahora hay más aceptación del hecho de que no todas las mujeres son lo que yo llamaría "true careerists" [centradas en su carrera profesional] que dan prioridad a su trabajo sobre todo lo demás, incluida la familia.

iStock No todas las mujeres dan prioridad a sus trabajos.

No veo que haya algún cambio en las proporciones que estimé. Simplemente creo que la existencia de los tres grupos se ha vuelto mucho más clara para muchas más personas.

Hay más aceptación ahora tal vez.

Creo que hay más reconocimiento de que las mujeres son variadas. Y lo que es interesante es que ahora los hombres dicen "bien, si las mujeres tienen todas estas opciones, ¿por qué no podemos tener estas opciones también?".

Lo cual es un desarrollo realmente bueno. Los hombres dicen: si ellas pueden trabajar a tiempo parcial, entonces quiero la opción de trabajar a tiempo parcial y pasar más tiempo con mis hijos. ¿Por qué deberían ellas obtener todos los beneficios y opciones? Así que creo que es un desarrollo positivo.

Esta entrevista fue realizada en respuesta a los intereses e inquietudes de nuestros lectores, a quienes preguntamos qué temas querían que investigáramos con motivo del Día Internacional de la Mujer.

