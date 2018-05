El hombre más feliz del mundo vive hace 20 años en un crucero

Mario Salcedo vive hace 20 años de crucero en crucero. Específicamente, el hombre retirado ha acumulado sobre 7,300 noches como residente a tiempo completo de la línea de embarcaciones de Royal Caribbean.

Salcedo, cansado de vivir el estilo de vida en tierra, decidió crear su propio mundo en el mar tras nunca haber tenido hijos ni formar una familia.

"La gente viene aquí de vacaciones, yo no. Yo he venido aquí para vivir mi vida. Adoptar vivir en un crucero como estilo de vida es, básicamente, escapar de la realidad", afirmó al diario estadounidense The New York Times.

Antes de adentrarse a su vida a bordo de los cruceros, Salcedo trabajaba en Miami. "Yo solo trabajaba, trabajaba y trabaja, y amé cada minuto de eso”, relató.

Sin embargo, el hombre al que apodan "Super Mario", estaba en busca de algo más.

"Soy la persona más feliz estando solo", reiteró sobre su estilo de vida.

Salcedo, un hombre divorciado, contó que se ha enamorado en más de una ocasión a bordo del crucero. De igual forma, narró que cuando se encuentra mal de salud prefiere zambullirse al agua salada del mar antes de "tener que vivir mis últimos años en tierra".