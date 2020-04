El impresionante concierto de Travis Scott en Fornite

Las cifras hablan de entre 10 y 14 millones de jugadores conectados al Fornite solo en el primer día del Astronomical tour en el que el cantante originario de Houston, Travis Scott, regaló a través de la plataforma y que se convirtió en todo un fenomeno como nunca antes.

Y aunque todavía hay fechas por concluir, se estima que los números sobrepasen todas las predicciones. El concierto fue novedoso en todo sentido y se trató de una serie de efectos audiovisuales que transportaron al jugador al ritmo de "Sicko Mode", "Goosebumps", "HIGHEST IN THE ROOM" y su nueva propuesta musical junto a Kidd Cudi llamada "The Scotts".

El concierto de @trvisXX #Astronomical a través del juego de #Fornite es una de las cosas más ÉPICAS que nos han regalado el streaming en esta cuarentena �������������� #Astroworld. pic.twitter.com/KIjcEF9l2E — Josué Valiente Rendón (@JosueValiente47) April 23, 2020

Pendientes todavía las fechas en Europa y Asia, así como de la cantidad de usuarios que alcanzará el Astronomical, acá podés ver en repetición el imprecionante concierto del explosivo rapero..."You Wish You Were Here":