El insólito motivo por el que le impidieron a la ex Miss Universo Olivia Culpo abordar un avión

Olivia Culpo, ganadora del Miss Universo en 2012, vivió un momento insólito en un aeropuerto cuando el personal de American Airlines le negó el acceso al embarque porque vestía de forma “inapropiada”. Desde la compañía le pidieron que cubriera parte del cuerpo si deseaba viajar. Aurora, su hermana, denunció lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram y comentó que hubo otra pasajera vestida de manera similar, pero a ella no le reclamaron nada. “Le dijeron que necesitaba ponerse una blusa, de lo contrario no puede subir al avión”, manifestó en su queja.

La ex Miss Universo se disponía a viajar con su novio Christian McCaffrey, jugador de fútbol americano de Carolina Panthers de la NFL, y su hermana, al paraíso mexicano de Cabo San Lucas. Una vez que llegaron al aeropuerto, y cuando estaban por abordar el avión, a la modelo le negaron el acceso por vestir un blazer abierto y largo junto con un top deportivo y un short color negro, que dejaba el abdomen al descubierto.

Olivia Culpo lucía un top y shorts deportivos cuando el personal de la aerolínea le advirtió que no podía abordar el vuelo vestida de esa manera (Crédito: Instagram/@auroraculpo)

“Se ve linda, se ve apropiada”, expresó Aurora en tono de queja en una de las múltiples historias que compartió en sus redes. Asimismo, comentó que la modelo de 29 años tuvo que ponerse un buzo de su novio para no perder el vuelo.

Para abordar, Olivia Culpo tuvo que vestir el buzo de su novio el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey (Crédito: Instagram/@auroraculpo)

No obstaste, el reclamo de las Culpo no quedó allí, ya que Aurora notó que entre las personas a embarcar en el mismo vuelo había una mujer vestida de manera similar a Olivia. Para dejar constancia y sumar a su reclamo, le tomó una foto que también publicó en sus redes. “Ella se ve hermosa y a ellos no les importa, pero mi hermana sí se tiene que cubrir”, se quejó.

Otra pasajera que vestía similar no tuvo problemas para viajar (Crédito: Instagram/@auroraculpo)

En ese sentido, una vez que abordaron el avión y tal como reseñó la revista People, Aurora le tomó una foto a su cuñado donde se lo vio con los brazos completamente dentro de su remera para protegerse del frío del aire acondicionado.

“Cuando te congelas porque tu novia viste de manera inapropiada”, reclamó la joven en un duro descargo y luego agregó en tono de ironía: “Así fue como Jack murió en el Titanic”. Pese a que las publicaciones se hicieron virales rápidamente, hasta el momento la aerolínea no se pronunció en relación al reclamo.

A modo de reclamo, Aurora Culpo publicó una foto donde se lo vio al novio de la exMiss Universo sin el buzo y con mucho frío (Crédito: Instagram/@auroraculpo)

Recientemente hubo una serie de casos de aerolíneas que cuestionaron la manera de vestir de sus pasajeros. En septiembre de 2021, una mujer denunció acoso a Alaska Airlines después de que la hicieran bajar del avión porque la azafata del vuelo consideró que la blusa corta que vestía era “inapropiada”.

Yendo un poco más atrás, en 2019, la actriz Emily O’Connor compartió a través de su cuenta en Twitter un mensaje donde expresó que se sintió “alterada y molesta” luego de que la tripulación de un vuelo de Thomas Cook que tomó desde el Reino Unido hacia España, amenazó con bajarla del avión a menos que cubriera el conjunto de blusa corta y pantalón a la cintura que vestía.