El invento que, pese a que nunca sirvió, un sastre probó y causó su muerte

1912 - 4 febbraio. In questa fotografia, Franz Reichelt conosciuto anche come il sarto volante, indossa un paracadute di sua invenzione. Per testarne il funzionamento, si lanciò dal primo piano della Torre Eiffel a Parigi, a 60 metri da terra, morendo sul colpo.