El lado oscuro de Roberto Gómez Bolaños: narcos, infidelidades y peleas

La tira mexicana El chavo del 8 es una de las producciones más recordadas y queridas de Latinoamérica. En 1975, en su cuarto año de emisión, era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana y hasta hoy las cadenas televisivas continúan repitiendo los episodios de la serie.

Protagonizada y creada por Roberto Gómez Bolaños, que hoy cumpliría 91 años, narraba la historia de un chico huérfano que vivía en un barril. Si bien la muerte del humorista, que ascendió a la fama bajo el seudónimo Chespirito, provocó sentidos homenajes, tras su fallecimiento algunas oscuras verdades de su carrera salieron a la luz.

Según Carlos Villagrán, el actor que interpretó a " Quico" (el "buchón" de la clase), el comediante tenía un vínculo con grupos narcos muy poderosos de Colombia. ¿De dónde provenía esa relación? De acuerdo con las versiones de Villagrán, Gómez Bolaños aceptó actuar en varias fiestas organizadas por narcotraficantes.

"Yo no fui y tengo ese orgullo de decir 'no fui', pero sí fue Roberto", le dijo Villagrán a la revista Basta durante una entrevista. Además, el artista contó que desconocía cuáles otros de sus compañeros de elenco habían aceptado trabajar en esos eventos. "Llegaron a ofrecerme hasta un millón de dólares, y eso me causó escalofríos", sostuvo.

Por el miedo que le causó rechazar la millonaria oferta, según contó, el actor se excusó con otras supuestas responsabilidades profesionales. "Les dije que tenía un contrato firmado con el circo de los hermanos Fuentes Gazca y me lo aceptaron, cerraron sus portafolios y se fueron. Durante algún tiempo me iba al circo por diferentes caminos, nunca me hicieron nada, pero si hubieran querido, estoy seguro de que lo hacen", agregó.

Los vínculos amorosos en el elenco de El chavo del 8

Poco después del fallecimiento de Chespirito, María Antonieta de las Nieves se refirió a los rumores que sostenían que Florinda Meza, además de estar en pareja con Gómez Bolaños, había mantenido algún tipo de relación tanto con Villagrán como con uno de los productores de la serie.

"No conozco a una esposa que se haya entregado tanto a un hombre como Florinda Meza con Roberto. Le hacía su comidita, lo atendía muy bien. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos", sostuvo la actriz que interpretó a "La Chilindrina". Con ese comentario, la mujer confirmó que Meza fue la razón del divorcio de Chespirito.

Las posturas políticas del actor

Sobrino del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, Chespirito manifestó su ideología política de manera pública en múltiples ocasiones, lo que generó que muchos televidentes lo celebraran y repudiaran por igual. En 2000 y 2006, Roberto Gómez Bolaños apoyó de forma activa las campañas presidenciales de los conservadores Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN.

Además, en 2007 participó de un spot para repudiar la despenalización del aborto, como parte de la campaña "Abortemos la ley, no la vida", que impulsaron varios organismos religiosos. Esa postura también generó repercusiones dispares entre el público mexicano.

Los roces con los actores de la tira

En 1980, cuando la tira emitió sus últimos capítulos, Chespirito libró incansables batallas contra los actores de la tira para evitar que ellos utilizaran las identidades de los personajes que él mismo había creado, en ámbitos ajenos a la serie. Estos conflictos los tuvo tanto con Villagrán como con Rubén Aguirre, que interpretaba al Profesor Jirafales, y con Edgar Vivar ("Don Barriga").

El controversial mensaje del Doctor Chapatín

El Doctor Chapatín es otra de las creaciones del actor mexicano, un médico mayor un poco despistado.

Con humor sarcástico, el personaje se enojaba cada vez que alguien insinuaba que era viejo. Un sketch en particular, hace pocos meses, se viralizó por el polémico mensaje que daba respecto a la relación entre hombres mayores y jóvenes menores de edad.

La controversial escena causó indignación en redes porque el Doctor Chapatín habla de enamorar mujeres de cualquier edad, incluso a niñas.

Un antiguo video circula en internet y hace creer algunos fans que el “Doctor Chapatín” era un pedófilo



Un sketch de Roberto Gómez Bolaños sale a la luz y no creerás los diálogos del genio de la televisión mexicana que han molestado un poco a sus fans pic.twitter.com/cTvTvKPl75 — MCN Noticias (@mcn24H) January 10, 2020

Polémica en el set de El chavo del 8

Hace pocos días, una mujer compartió la imagen de una icónica escena en la que a " La Chilindrina" le cortan el pelo y planteó una duda que generó polémica por considerarse una forma de maltrato. "Siempre he tenido la duda de si el corte de pelo en este capítulo fue real. ¿Usted lo sabe?" le escribió una seguidora a Edgar Vivar, el actor mexicano que interpretaba a " Don Barriga", el propietario de la casa donde vivían " Don Ramón" y " La Chilindrina". Vivar, que a sus 75 años es una figura pública sumamente activa en Twitter no dudó en responderle.

Para sorpresa de todos, Vivar confirmó la sospecha de la fanática de la serie: el corte de pelo que se le hizo a María Antonieta Gómez Rodríguez, la actriz mexicana que se ponía en la piel de la hija de "Don Ramón", fue más que una escena de ficción. "Si, lo fue", aseguró Vivar.

Si lo fué https://t.co/muzDpkPGe4 — Edgar Vivar (@varedg) January 25, 2020