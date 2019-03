El machismo que suena todos los días en algunas de las canciones más escuchadas en El Salvador

Según Arturo Torres, maestro en psicología social, el machismo tiene características como ver incompleta a una mujer que no es madre o pensar que el lugar de las mujeres es en la casa y no fuera de ella.

Otras manifestaciones machistas pueden hallarse en la música. Para conocer qué es lo que los salvadoreños escuchan se repasó la "playlist" El Salvador Top 50, que es elaborada por Spotify para agrupar las canciones más populares en este país.

Y esto fue lo hallado.

Mujeres sin liderazgo

En la canción "Ni Gucci ni Prada", de Kenny Man, se presenta la idea de una mujer que necesita ser sostenida económicamente.

Tenga lo que tenga

y aunque la mantenga

hago que conmigo se venga

hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá.

Justificación del acoso callejero

Una mujer sola es una "deseable presa fácil", repite "Con calma", de Daddy Yankee. Para no hacerle nada hay que contenerse un apetito sexual muy grande, una característica común en los hombres según los estereotipos en estas canciones.

Ya vi que estás solita, acompáñame

La noche es de nosotros, tú lo sabe'

Que ganas me dan-dan-dan

De guayarte mami, ese ram-pam-pam, yeah

Esa criminal, cómo lo mueve e' un delito

Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito.

Defensa de roles tradicionales

"Quiere beber", de Anuel AA y Romeo Santos, mantiene una imagen aceptada popularmente: no hay nada mejor que los excesos cuando una persona quiere olvidarse de un amor que lo maltrató.

Ella quiere beber, ella quiere bailar

Su novio la dejó y lo quiere olvidar

Ella se entregó y el tipo le falló

Y por eso se va a rumbear.

Justificaciones de la violencia de género

El "amor" lleva a hacer locuras, como ganarse a las personas con armas de fuego. Acá un fragmento de "Pa Mí", de Dalex.

Yo te quiero para mí

No te quiero para más nadie

Solita para mí, no te comparto con nadie

A mano armada fue que te robé

Y él como un loco anda buscándote.

Hacer públicos detalles de la sexualidad femenina

En ciertas canciones se hace referencia al momento de la relación sexual, momentos en los que —según el imaginario de algunas canciones— el hombre cumple muy satisfactoriamente su labor de ser una máquina ante su pareja extasiada.

Acá unas palabras de "Mía", de Bad Bunny, y luego de "Aullando", de los cantantes Romeo Santos, Wisin & Yandel.

Dile que tú eres mía, mía

Tú sabe' que eres mía, mía

Tú misma lo decías

Cuando yo te lo hacía

Dile que tú eres mía, mía

Tú sabe' que eres mía, mía

Tú misma lo decías

Cuando yo te lo hacía.

Explícame, si estás conmigo y estás con él

Así me busco otra y yo también

Y simplemente la pasamos bien

Decídete, porque yo sé

Que a ti te gusta cómo lo hago yo

A quién engaña', no diga' que no

Por algo siempre acabamo' los do'

Comiéndono', baby.

En las canciones se pueden encontrar otras características del machismo descritas por el diario español El País en su web: anteponer el placer sexual propio al de la pareja sin importar sus necesidades, llamar "guapa" a una mujer que apenas se conoce o describir a una mujer como "provocadora".

De la última idea puede ser un ejemplo la canción "Asesina", de Brytiago & Darell, siempre parte de la "playlist" El Salvador Top 50:

Maliciosa, siempre tiene lo que quiere

Solo me buscas cada vez que te conviene

Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene

Por más que brinque’ y salte’ baby aquí tú muere’.

¿Ha encontrado otros machismos en las canciones más populares en El Salvador? Puede compartir sus mensajes vía WhatsApp al (503) 7682-5525 o al correo [email protected].