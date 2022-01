El malestar de Pamela Anderson: divorciada por quinta vez y furiosa por una serie sobre su video hot

Hace apenas un año, Pamela Anderson sorprendía a sus seguidores -y también a su círculo más íntimo- anunciando en las redes sociales su casamiento con Dan Hayhurst, quien se desempeñaba como su guardaespaldas y con quien comenzó a sentir algo más que afecto en la convivencia a la que se vieron obligados a principio de la pandemia de Covid. “Es el tipo de persona que habría conocido si no hubiera dado la vuelta al mundo y me hubiera vuelto loca. Es bueno estar con un hombre de verdad, que realmente puede cambiar una bombilla. Es útil. Es algo nuevo”, resumía la protagonista de Baywatch. Aquel matrimonio empezó con todos los bríos, pero llegó a su fin a menos de un año.

“Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, expresaba la actriz hace apenas un año, tras la ceremonia que se llevó a cabo en Vancouver, en una propiedad que le compró a sus abuelos hace 25 años y en la que también se casaron sus padres, que siguen juntos. “Siento que he completado el círculo”, decía. Pero no... Según informó Rolling Stone, una fuente cercana a la pareja informó que Anderson ya presentó el pedido de divorcio en su Canadá natal, donde la pareja vive desde que se casaron, en la víspera de Navidad de 2020.

“Pamela ama tan auténticamente como vive”, aseguró aquella fuente, y calificó el efímero matrimonio como un “torbellino pandémico” que se desvaneció. La noticia fue confirmada por el representante de Anderson a la revista People.

Pamela Anderson se casó en secreto con su guardaespaldas, Dan Hayhurst, en diciembre de 2020 instagram.com/rastasanctuary

Este fue el quinto matrimonio de Anderson. Su primer marido fue el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, en 1995, de quien se divorció en 1998. Junto a él tuvo dos hijos juntos: Brandon Thomas y Dylan Jagger. Justamente, el nombre de la rubia más adorada de los noventa está desde hace unos meses de nuevo en los medios, pero no por su vida laboral ni por su presente sentimental, sino por la serie que retrata uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar junto a su entonces marido.

Pam & Tommy es una de las grandes apuestas de Star+ para este año, y las imágenes promocionales y el tráiler despertaron un gran revuelo en los medios y en las redes. La serie, en la que Lily James encarna a Anderson y Sebastian Stan a Tommy Lee, se centra en el robo y la filtración en las redes de un video hot, de más de una hora de duración, que la pareja grabó durante su luna de miel. El video fue robado de la caja fuerte de la mansión que compartían en 1995 y se convirtió en el primer video privado de una celebridad difundido masivamente en Internet.

Ni la actriz ni el baterista participan de la producción, pero según informó El País, los dos reaccionaron de manera muy distinta cuando se enteraron sobre el proyecto. Mientras Tommy Lee contó que piensa ver la serie cuando se estrene, Pamela no aceptó ponerse en contacto con los productores porque le parece una idea de mal gusto y remueve uno de los momentos más difíciles de su vida.

Un amigo de Lee, Guerin Swing, le contó a The Sun que el baterista de Mötley Crüe, por el contrario, se siente muy halagado por el interés que sigue despertando su intimidad con Anderson. “El otro día Tommy me dijo: ‘Vamos a asegurarnos de que todo el mundo sepa que nosotros lo hicimos primero. Antes que las Kardashian y que cualquier otra persona. Que sepa todo el mundo que nosotros fuimos los primeros en romper Internet’”, aseguró Guerin.

Luego de divorciarse de Tommy Lee, Pamela se casó y se divorció de Kid Rock en 2006. Con el productor Rick Solomon se casó dos veces: en 2007 y 2013; y en ambos casos, el matrimonio duró menos de un año. En 2020, volvió a intentarlo, esta vez con el magnate de Hollywood Jon Peters, pero la relación terminó 12 días después.