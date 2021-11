El misterioso tipo de sangre que tienen menos de 50 personas en el mundo

¿Qué tipo de sangre es usted? Primero, surgirán cuatro respuestas: A, B, AB u O.



A esa letra deberá añadirle el factor Rh, que según el portal de "Mayo Clinic", hace referencia a una proteína presente en la superficie de los glóbulos rojos. Así las cosas, hay ocho tipos de sangre en total: O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-.



Sin embargo, existe un tipo que no se clasifica bajo ninguna de esas letras. Se trata de la "sangre dorada".

En el mundo existen entre 40 y 50 personas, de acuerdo con la revista especializada "Mosaic", a las cuales en las venas les recorre una sangre particular.

¿Cuál es la razón?

Nuestros glóbulos rojos cuentan con una serie de antígenos, es decir: “proteínas y azúcares que utiliza el cuerpo para saber que nuestros glóbulos rojos nos pertenecen”, explica el portal ‘Nemours’.



Por medio de estos antígenos se define cuál tipo de sangre tenemos. Hay muchos antígenos, sin embargo, al carecer de los más comunes, de acuerdo con ‘Mosaic’, se asume que se “tiene una sangre muy rara”.

Foto: IstockPhoto

Las contadas personas en el mundo con el fluido ‘dorado’ tienen un factor Rh nulo y lo heredaron de sus progenitores.



“Ambos padres deben ser portadores de la mutación”, comentó Natalia Villarroya, médica especialista en Hematología de la Universidad Nacional de Colombia, en charla con la agencia de noticias ‘BBC’.

La vida con el particular fluido

Eso le sucede a un sujeto identificado como Thomas, quien vive en Europa. Su historia la dio a conocer la revista mencionada.



Con 10 años fue al hospital por una infección, pero los médicos, más allá de tratar su padecimiento común, se dieron cuenta de que algo era extraño en su sangre. Por tanto, decidieron someterlo a análisis de laboratorio en Suiza y Francia hasta que encontraron que su Rh es nulo.



A esa edad, él fue eximido de presentar servicio militar, porque era muy peligroso estar involucrado en entornos que podrían herirlo y provocarle pérdida del flujo.

Foto: Cortesía

Para ubicar un donante de sangre Thomas tendría que, como dice el adagio popular, mover cielo y tierra para llegar a una de las 40 personas que le podrían hacer una transfusión.



De ese número de sujetos, algunos donan, pero viven en lugares muy apartados, pues están en Brasil, Japón, Estados Unidos, Irlanda y Colombia, según la agencia ‘BBC’.



Así las cosas, habría un colombiano con esta condición, de acuerdo con el medio citado, pero se desconoce la identidad o en qué zona del país viviría.



“Es la sangre dorada”, afirmó el doctor Thierry Peyrard, director del Laboratorio Nacional de Referencia de Inmunohematología de París, citado por "Mosaic".



Ante la compleja tarea que es buscar un donante, a Thomas le extraen su fluido dos veces al año y lo almacenan en bancos de París y Ámsterdam. Si algún día llegase a necesitar una transfusión con urgencia, él mismo se la proveerá.

No obstante, la ‘dorada’ le es útil a otras personas con tipos de sangre raros. De hecho, Thomas le donó una parte a un bebé de Suiza que se salvó.



“Estoy muy tranquilo. Si es solo mi personalidad o si mi sangre tiene un impacto o no, no lo sé”, dijo a la revista mencionada.

Foto: Cortesía

Además, señaló que siempre lleva consigo el carné con el cual demuestra su extraña condición, maneja con cuidado para evitar accidentes y solo va a países que tengan “hospitales modernos”.



“Me alegro de que cuando me dijeron que tenía esta sangre especial, me dijeron también que podía tener hijos. Puede tener una familia, así que estoy feliz”, sostuvo el hombre, del que no se conocen más detalles de su identidad y que en la actualidad tiene 56 años.