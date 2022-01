El "niño consentido" que mató a sus padres y trató de brillar en "reality"

Cyril Jaquet Merino creyó que su pasado había quedado en el olvido cuando participó en un importante programa de televisión. Sin embargo, la audiencia se enteró de que su sonrisa escondía el asesinato de sus padres.

Quería ganar el premio mayor junto a su novia, Paola Alberdi, superando las pruebas de ‘La vuelta al mundo en directo’, del canal español ‘Antena 3’. Para ello, debían demostrar como pareja que podían viajar y, a grandes rasgos, desenvolverse lo mejor posible en países ajenos a su cultura.

El propósito se diluyó al recibir críticas de los televidentes y de quienes recordaban su atroz crimen, pues el programa decidió expulsarlo y exhibir su historia.



El hijo único

La noche de 1.° de agosto de 1994 no la pueden olvidar los vecinos de Benijófar, un pueblo al sur de España.

La Policía llegó hasta una de las casas para levantar los cuerpos de María Isabel y Oliver, un matrimonio que, según la primera hipótesis, habría sido víctima de un robo y posterior homicidio.

Las evidencias contradijeron el robo. La familia no tenía objetos de valor y los análisis arrojaron que Oliver había muerto cuatro horas después que su esposa. Además, otra de las incógnitas era por qué una persona dispararía tres veces contra la mujer y ocho veces contra el hombre.

“Ningún ladrón espera en el lugar de los hechos cuatro horas para consumar un crimen así”, aseguró Antonio Torrado, teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil, en declaraciones citadas por el diario ‘Vanguardia’.

Rebeldía

Cyril vivía con sus padres hace más de 10 años en aquel pueblo luego de llegar provenientes de Suiza. Aunque los esposos hacían lo que fuera por tener con qué comer, su hijo era conocido como un rebelde y mal estudiante, según recopiló el medio ‘El País’.

“Lo quería como un hijo, hasta que hizo eso. (…) Lo tenían, quizá, demasiado consentido”, aseguró Manuel Espinosa, amigo de la familia, en charla con el medio citado.

Asimismo, Espinosa calificó a los Jaquet como una gente “educada, seria y amiga de las personas”. Eso sí, descartó que de puertas para adentro se vivieran situaciones de maltrato intrafamiliar.

El joven, con 16 años para dicho momento, asistió al funeral sin mayor conmoción. Pero no pudo ocultar más de diez días la culpa y se presentó ante los investigadores.

Aceptó que había ideado el plan para matar a sus padres. Según la reseña de medios locales, habría tenido una fuerte discusión ese día con ellos porque le coartaban sus salidas y, supuestamente, lo agredían.

La pena que le impuso la justicia por ser menor de edad la debió surtir en un centro de atención para menores, donde estuvo durante tres años. Es decir: en 1997 ya era un hombre libre.

Una segunda oportunidad

Una vez cumplió la condena, quiso enfocar su vida: se mudó a la ciudad de Palma y, poco a poco, fue cumpliendo sus nuevos objetivos. Lo contrataron como auxiliar de vuelo y se ganó el reconocimiento de varios de sus amigos y compañeros de trabajo.

“Fue de los pocos que se negó a hacer cosas poco éticas que algunas compañías te exigen”, comentó una jefa de cabina a ‘El País’.

Nadie de sus conocidos sabía su pasado, pues los antecedentes judiciales no quedaron registrados, como lo contemplaban las normas para menores en España. Así que tenía el camino para ‘desmanchar’ su nombre.

Conoció a la azafata Paola Alberdi, de 24 años, y se enamoró profundamente. Todo volaba sin mayores complicaciones.

Y, para continuar con su pasión de viajar, vieron una enorme oportunidad en el ‘reality’ de ‘La vuelta al mundo en directo’ que les prometía conocer nuevos territorios y ganar 250 mil euros (más de mil millones de pesos colombianos al cambio actual).

“Somos una pareja increíble y queremos presentarnos al programa porque sabemos que podemos dejar al público boquiabierto”, dijo Paola en un video que grabó como casting para ingresar al concurso.

Aparecía en un carro junto a Cyril mientras recorrían algunas calles de su ciudad.

“74 videos llevamos y no nos han salido por culpa de Paola”, bromeó Cyril ante la insistencia de su novia por hacer un buen video para presentar a la producción.

“Queremos que nos escojan porque somos una pareja…no somos picados. Podemos llegar tan lejos. ‘Antena 3’, we love you”, afirmó Paola.

Lo lograron: los seleccionaron y, como ella misma dijo, dejaron boquiabiertos al público, empezando por los habitantes de Benijófar que no habían olvidado el nombre del joven.

‘Mi pasado está enterrado’

“Aquí se le tiene mucho odio. Todos nos indignamos cuando supimos que estaba en la televisión. Empezamos a mandar mensajes de móvil al canal”, reveló una vecina a ‘El País’.

La repercusión fue tal que la historia del Cyril alarmó a medios de comunicación durante 2009 y llevó a ‘Antena 3’ a expulsarlos. Eso sí, antes los entrevistaron para conocer su versión.

“Los antecedentes de Cyril les obligan a abandonar el programa”, se lee en el banner que apareció en la pantalla.

“Los medios no te dejan abandonar tu pasado. Mi decisión ha sido no darles pie a que sigan juzgando e indagando. No quiero seguir dando coba a los medios de comunicación para que me linchen”, enfatizó el joven.

Paola lo apoyó y dijo que ella sabía del asesinato desde que lo conoció: “Eso pasó hace muchísimo tiempo”. Además, se mostró molesta por irse ‘por la puerta de atrás’ ante las críticas.

“Mi pasado está enterrado para mí. Estoy muy contento con mi vida. Hemos sido luchadores, hemos mostrado honradez, amor, compañerismo. Deben darse cuenta de que la gente cambia”, concluyó.

Las cámaras luego mostraron a la pareja llorando. Esa fue la última imagen que recuerdan en España del que ahora tendría 34 años. Se sabe que se mudó al extranjero y tuvo hijos con su amada. Se fueron en busca de una tercera oportunidad.