El primer video viral del año: Renato y su periquito Chimuelo en un accidentado entierro

En la ciudad de San Javier, Región del Maule, Chile, vive Renato, un niño de 13 años de edad que se ha vuelto todo un fenómeno en internet gracias accidentado, gracioso y tierno video en el que entierra a Chimuelo, un periquito australiano que fue su mascota por un año y medio.

El sitio web fmtiempo.cl conversó con el niño, quien dio detalles de lo que pasó. Aseguró que lo que cantó fue improvisado, pues le gusta rapaer en el colegio y tiene habilidad para eso.

También contó que adquirieron a Chimuelo de una tienda de mascotas, que le tenía un cariño especial porque sus alas no crecieron con normalidad y no podía volar. "Eso me llevó a prestarle más atención y cuidarlo para que no le pegaran", dice sobre la mascota.

Esa dificultad para volar hizo que el niño tomara el nombre de Chimuelo de un personaje de "Cómo entrenar a tu dragón", una película en la que un dragón tiene problemas para volar.

A Renato le gustan todos los animales, pero especialmente los pájaros. Es por eso que en su casa tiene otras aves. Pero su otra mascota que robó la atención fue Cleo, una perra que adoptaron hace poco tiempo de un amigo de su papá.

Sobre las reacciones en el mundo con su video, Renato rescata que no son negativos. "Me puse a leer los comentarios, y como que todo es positivo, se ríen solamente. Es como que solamente comentan lo que pasó que en el video, pero no hay nada malo, nada de críticas, y eso es bueno", publica fmtiempo.cl.

El video viral ha generado todo tipo de publicaciones en redes sociales.

