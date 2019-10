El príncipe Harry y Meghan Markle: la demanda que presentaron los duques de Sussex contra un tabloide británico por publicar una carta personal

Reuters Los duques anunciaron demandar a un tabloide británico por publicar una carta privada de Meghan Markle.

El príncipe Harry, duque de Sussex, hizo público un emotivo y crítico comunicado en el que relata el "acoso" mediático que recibe su esposa Meghan Markle en la prensa británica.

En el documento también explica que Markle inició acciones legales contra el tabloide dominical The Mail on Sunday por haber publicado en febrero una carta privada que la duquesa le envió a su padre.

Según el príncipe Harry, la demanda fue presentada tras un " largo e inquietante patrón de comportamiento en los tabloides británicos".

El duque de Sussex aseguró que la forma en la que se publicaron extractos de la carta "engañó" a los lectores a través de la "omisión estratégica de párrafos, oraciones y palabras para enmascarar las mentiras que han perpetuado durante años".

Un portavoz del The Mail on Sunday dijo que el diario se defendería "vigorosamente" y negó que "la carta de la duquesa hubiese sido editada en alguna forma en la que se cambiase su significado".

Sufrimiento

En el comunicado hecho público este martes, el príncipe reconoció que la demanda no era quizás la opción "más segura", pero que sin duda era la "más correcta".

"He sido un testigo silencioso de su sufrimiento (el de Meghan) en privado durante mucho tiempo . Aguantarse y no hacer nada sería lo contrario de todo en lo que creemos", reconoció Harry.

El duque, además, recordó el acoso que sufrió su madre Diana de Gales en el pasado y dijo que teme que la historia vuelva a repetirse.

Getty Images El príncipe Harry (a la derecha), recordó cómo vivía con sufrimiento el acoso mediático a su madre, Diana de Gales.

"He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas ", escribió en uno de los párrafos más emotivos del texto.

Los desencuentros entre Markle y la prensa británica se han ido sucediendo en los últimos meses por asuntos como su apariencia, su comportamiento en público, el uso de redes sociales o la forma en la que viajan los duques de Sussex.

La carta privada

La acción legal contra The Mail on Sunday por parte de la pareja ocurre varios meses después de que dicho tabloide publicara una carta de Markle a su padre en la que, según la versión ofrecida, estaba dolida por la forma en que este "no respondía sus llamadas y prefería hablar con los periódicos antes que con ella".

En el texto de la carta, además, Meghan le recriminaba no "contar la verdad" sobre su no asistencia a la boda real y aseguraba que sus acciones con la prensa le rompieron el corazón en "millones de pedazos".

Getty Images El padre de Meghan Markle no asistió a la boda real.

"Escuchar en la prensa sobre los ataques que le has hecho a Harry, que no fue más que paciente, amable y comprensivo contigo, es quizás lo más doloroso de todo . Por alguna razón, continúas fabricando estas historias y esta narrativa ficticia", se leía en uno de los párrafos.

"Si me amas, como dices a la prensa, para. Déjanos vivir nuestras vidas en paz ", escribió Meghan, según el tabloide británico.

Precedente

No es la primera vez que la familia real británica emprende una acción legal en contra de la prensa.

En 2017, el príncipe William y Kate Middleton ganaron 92.000 libras (US$112.000) tras demandar a la revista francesa Closer por publicar unas fotos en las que la duquesa aparecía en topless en 2012.

Una corte francesa determinó que las imágenes habían constituido una invasión de la privacidad de la pareja.

