El productor Harvey Weinstein se entrega a la policía de Nueva York

Reuters Harvey Weinstein (centro) llega a la comisaría del 1er Distrito Policial, en Manhattan.

El otrora exitoso productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein -quien ha sido acusado en los últimos meses por decenas de mujeres de abusos sexual- se entregó este viernes a la policía en Nueva York.

Los cargos en su contra no han sido anunciados todavía, pero los medios en Estados Unidos dicen que pueden estar relacionados con las acusaciones de la actriz Lucia Evan y tendrían que ver con una presunta conducta sexual ofensiva.

Weinstein siempre ha negado que el sexo con las mujeres que lo han acusado no haya sido consensual y esta es la primera vez que enfrenta cargos.

Múltiples denuncias

Algunas de las actrices más destacadas de Hollywood, como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, están en la larga lista de mujeres que han acusado públicamente a Weinstein .

El productor ha sido investigado por departamentos de policía de Estados Unidos y Reino Unido pero hasta ahora no había sido imputado.

De todos modos, las denuncias, destapadas originalmente por The New York Times y la revista The New Yorker , han terminado con su carrera.

AFP El periodista Ronan Farrow ganó un premio Pulitzer por la investigación que destapó el escándalo de las acusaciones contra Harvey Weinstein.

El año pasado fue despedido de su productora Weinstein Company que posteriormente se declaró en bancarrota.

La Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood lo expulsó de su seno.

Lo sucedido con Weinstein desencadenó el movimiento # MeToo (#YoTambién) que puso en evidencia la magnitud de la problemática del acoso y el abuso sexual en todo el mundo.

