El trágico final de Moyo, un youtuber centroamericano amante de la naturaleza encontrado muerto y con una serpiente en sus manos

Estoy en un proyecto orgánico sostenible en La Fortuna. Donde me topé con este bejuco, Cissus verticillata, conocido comunmente como iasu. Esta planta florea todo el año, y lo interesante es que puede ayudar a reducir la cantidades de químicos en las plantaciones. �� Con esto les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, para que puedan suscribirse. Les dejo el link por acá y en mi perfil. �� https://bit.ly/2FPRTUc #nature #plantas #costarica #lafortuna #organico #sostenible

