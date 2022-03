El valor identitario de las pupusas salvadoreñas en una miniserie en Madrid

La pupusa salvadoreña, una tortilla redonda y gruesa elaborada con maíz o arroz y que se puede rellenar y aderezar de múltiples formas, llega a Madrid en una miniserie que pretende descubrirla como una seña de identidad del país centroamericano y un lazo de unión entre personas y generaciones.

Los salvadoreños Héctor Mojica, su director, y Olen Gutiérrez, el director ejecutivo, decidieron rendir homenaje a las pupusas y a su tierra con esta miniserie producida por el guatemalteco Kenneth Muller, que muestra cómo este plato popular va más allá de lo gastronómico conformándose como símbolo de la vida del país centroamericano.

El primer destino elegido por Mojica y Gutiérrez en su gira por España fue Madrid, donde presentaron esta semana en la Casa de América el primer episodio en un acto que finalizó con una degustación de las famosas pupusas.

“(La pupusa) une familias, pero aparte de eso, hay una historia detrás de cada persona que las elabora", dijo el embajador de El Salvador, Mauricio Antonio Peñate Guzmán, presente en la proyección.

“Gracias por el proyecto y por poner en alto el nombre de El Salvador, con nuestra identidad y con nuestra gastronomía”, añadió dirigiéndose a Mojica y Gutiérrez.

DARSE A CONOCER EN EL MUNDO COMO ALGO POSITIVO

“Estábamos en una reunión en la casa de Olen, en Houston, y dije, miren, deberíamos hacer un producto que realmente valga la pena para los salvadoreños, que nos dé a conocer en el mundo como algo positivo y no como algo negativo como realmente llega a las noticias”, señaló Mojica acerca de cómo se les ocurrió llevar a cabo este proyecto.

“Me sorprendí de que algo tan pequeño y tan barato que pueda ser insignificante para cualquier persona, para nosotros los salvadoreños sea tan grande”, añadió el director de la miniserie.

Las pupusas fueron una fuente de alimento fácil de conseguir para muchas familias que necesitaban dar de comer a sus hijos, lo que popularizó el producto hasta el punto de dar origen a las pupuserías o pupusódromos, lugares en los que decenas de personas se reúnen para comerlas.

Gutiérrez, por su parte, quiso mostrar su agradecimiento a todo el equipo que dio vida al proyecto y que tuvo que sobrellevar las dificultades que presentó la pandemia en el rodaje, además de expresar su satisfacción por el resultado, que desea que “el público pueda compartir”.

ESTAS COSAS NOS HACEN SENTIR LATINOAMERICANOS

“Todas estas cosas, quieras o no, nos hacen especialmente sentir latinoamericanos, hispanos, y disfrutar del castellano, el idioma que se habla mundialmente y el más rico”, confesó el director ejecutivo con el interés de que la serie pueda llegar a estrechar lazos entre las diferentes culturas de habla castellana.

Sevilla y Barcelona son los siguientes destinos en los que los directores planean acercar su proyecto al público en España, aunque la primera presentación de la serie se llevó a cabo en Washington D.C. el 8 de marzo, seguida de Milán (Italia) el día 26.

En el primer episodio no faltó quien se emocionase hablando de las pupusas o quien incluso llegase a tatuársela, por no hablar de todos aquellos que discutieron si era mejor comer una pupusa de arroz o de maíz.

Y es que tradicionalmente la pupusa se elaboraba con maíz, pero hubo una época en la que este alimento comenzó a escasear, por lo que en la ciudad de Olocuilta empezaron a hacerlas con arroz, popularizándolas en todo el país.

En El Salvador es típico comer este plato en familia los domingos, y en ocasiones especiales como son los cumpleaños y otras celebraciones.

Además, para comer pupusas no se necesitan cubiertos, ya que, por lo general, se come con las manos, con cuidado, eso sí, de que el relleno de queso, carne o verduras, o el famoso curtido de repollo con vinagre y cebolla, no se vierta por ningún lado.

Todos estos datos están contados a través de cientos de microrrelatos sobre la elaboración y consumo de las pupusas en esta miniserie que se estrenará vía streaming en los próximos meses y que incluirá una parte rodada en Europa.