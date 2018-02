El video que desató burlas para Donald Trump: el viento le "tomó el pelo"

Parece que no hay día que no se hable de Donald Trump en internet y este miércoles no fue la excepción. En redes sociales circula un video viral del presidente de los Estados Unidos, grabado mientras caminaba hacia su Air Force One y el viento "le tomó el pelo" -literalmente-.

La brisa le jugó una mala pasada y el clip dejó en evidencia la falta de cabellera del mandatario, pues gran parte de su cuero cabelludo quedó al descubierto.

El periódico The Sun recogió en una de sus publicaciones que Donald Trump toma un medicamento para combatir la pérdida de cabello. No te pierdas el video.