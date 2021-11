Ella tiene 27 años y su hija, 20: “Somos mejores amigas y no lo cambiaríamos por nada del mundo”

¿Te imaginas tener una hija a la que le lleves tan solo siete años de diferencia? Si bien esto es biológicamente imposible, una mujer de Estados Unidos “demostró” lo contrario al compartir tanto en TikTok como YouTube la historia de su inusual familia, en la que se convirtió en madrastra de una joven de 20 años pese a que ella apenas tiene 27.

Según reportó el diario británico Mirror, Sav Martin se adentró en su labor de madre putativa a sus escasos 23 años de edad cuando entabló una relación sentimental con Chris (44), dueño de un salón de belleza, y este último le presentó a sus hijos: Tizziana, Tayge y Trinity, quienes ahora tienen 20, 17 y 13, respectivamente.

Llevarse bien con los hijos de Chris no fue nada fácil en un principio, puesto que su primogénita Tizziana –quien por aquel entonces tenía 17– no le parecía nada gracioso que su padre estuviera saliendo con alguien que apenas le llevaba siete años de diferencia; sin embargo, ahora ambas son inseparables.

Una familia fuera de lo común

En el canal de YouTube que maneja junto a su pareja, Sav profundizó aún más sobre su particular relación con Tizziana diciendo que las dos son “mejores amigas” y catalogando a la joven como “su mano derecha”, especialmente después que su particular familia se amplió con la llegada de Tripp, de 21 meses de nacido, y Traxx, con tan solo cinco.

Pero, ¿qué opina Chris sobre la diferencia de 17 años con la madre de sus dos últimos hijos? Pues a él parece no interesarle ya que se siente “joven de corazón”. “Actúo como si tuviera 30. No soy un anciano y tengo mucha energía. Me alegra haber tenido hijos a una temprana edad para que puedan experimentar esta parte de mi vida conmigo”, precisó al rotativo británico.

40 y 20 en la vida real

Si bien Chris ha dejado muy en claro que la diferencia generacional con su actual pareja para él no es un asunto tan importante, fue algo que no pudo evitar pensar cuando Sav lo presentó ante su familia, especialmente a su padre. “Conocí a su papá siendo yo también un papá, pero me sentí súper bienvenido, así que no hubo inconvenientes”, precisó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener más hijos, Chris no está seguro debido a su edad. “Sav repite que cada vez que dice algo, yo respondo con: ‘¿Sabes acaso cuántos años tengo?’. Es que estoy en una edad en la que tendré 60 cuando el pequeño Tripp se gradúe de la escuela”, recalca la pareja de la protagonista de la historia en declaraciones al diario británico The Sun.

Madre e hija, un furor en TikTok

Además del canal de YouTube que tiene con el ahora padre de sus dos menores hijos, Sav Martin –cuyo verdadero nombre es Savana Martin – comparte contenido sobre su vida familiar en TikTok bajo la cuenta @sav_martin y en varios de sus videos tiene como invitada a su hijastra Tizziana, con la que posa alegre frente a la cámara y realiza los bailes de moda.

Por ejemplo, uno de los clips más populares en su cuenta con más de 621,000 visualizaciones relata cómo se convirtieron en grandes amigas. “La conocí cuando ella tenía 17 y yo 21. No sabía que iba a convertirme en su madrastra y que ella iba a ser mi mejor amiga. No la cambiaría por nada del mundo”, se lee en el texto superpuesto en las mencionadas imágenes.

El video viral de Sav Martin y Tizziana